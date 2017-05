Buffalo Tom kijkt om: 'Ik was een jongen van 25 die nog van niks wist. Maar de songs waren wel goed'

Frontman Bill Janovitz, tegenwoordig Vice President van een luxe-immokantoor (google ‘bill janovitz raveis’ om hem breed lachend in maatpak te zien), wordt er gepast nostalgisch van.

Bill Janovitz «Ik herinner me nog goed: niet lang voordat we aan de opnames van ‘Let Me Come Over’ zouden beginnen, stonden we een keer in het voorprogramma van Dinosaur Jr. – J Mascis had onze eerste twee platen mee geproducet, vandaar de connectie. Tijdens onze soundcheck zat J in de coulissen, en op een gegeven moment vroeg hij: ‘Bill, hoe heet het nummer dat jullie nu net gespeeld hebben?’ – ‘Het heet ‘Larry’, J.’ – ‘Ik vind het een héél sterk nummer.’ Uit de mond van de meest zwijgzame mens van het westelijk halfrond was dat een groot compliment, temeer omdat ik altijd naar J had opgekeken: indertijd zaten we samen op dezelfde universiteit in Amherst, maar terwijl ik nog lag te dromen van een leven als rockmuzikant, had hij al succes met Deep Wound en met Dinosaur Jr.. Zijn compliment sterkte me in de overtuiging dat de nieuwe richting die we met ‘Let Me Come Over’ uitgingen, de juiste was. Ons debuut ‘Buffalo Tom’ en opvolger ‘Birdbrain’ waren ruigere, meer noisy platen, die ik altijd als twee kanten van één dubbelaar heb beschouwd; op ‘Let Me Come Over’ durfde ik ook rustigere nummers als ‘Frozen Lake’ en ‘Taillights Fade’ aan.»

HUMO Dé Buffalo Tom-song bij uitstek, volgens de meeste fans.

Janovitz «Klopt, ja. Ik wist wel dat ik goud in handen had toen ik ‘Taillights Fade’ schreef, maar ik had nooit gedacht dat het zo’n belangrijk nummer zou worden in de levens van zoveel mensen. Tientallen verhalen heb ik er in de loop der jaren over gehoord; laatst nog van Eddie Vedder, met wie ik in april voor een benefiet op het podium stond. Net voordat we samen ‘Taillights Fade’ inzetten, vertelde hij het publiek dat hij er op de allereerste tournee van Pearl Jam aanhoudend naar had zitten luisteren op zijn koptelefoon: zijn manier om te verwerken dat z’n relatie op de klippen aan het lopen was.»