HUMO Je hebt ‘Wenu Wenu’, de plaat waarmee je in het Westen doorbrak, met Kieran ‘Four Tet’ Hebden gemaakt, en voor de opvolger ‘Bahdeni Nami’ werkte je samen met Modeselektor, Gilles Peterson en Legowelt. Dit keer zie ik geen Europese namen in de bio staan.

Omar Souleyman «Klopt. Het was fantastisch samenwerken met Four Tet en alle anderen, maar je moet af en toe eens afwisselen. Ik heb geen zin om elke keer dezelfde plaat te maken, en een andere producer zorgt er altijd voor dat er een frisse wind door mijn muziek waait. Qua stijl zal ik het nooit over een andere boeg gooien, maar binnen mijn genre wil ik gerust met iedereen samenwerken: Engelsen, Amerikanen, Turken – wie dan ook, zolang ze maar kwaliteit leveren.»

HUMO In ‘From Syria, With Love’ verwijs je naar het conflict in je thuisland, zij het in besmuikte termen.