Opsteker! Cigarettes After Sex: 'Mensen schrikken als ze zien dat ik een man ben'

De tien doorrookte popsongs op de debuutplaat van Cigarettes After Sex gaan over de liefde, en de lyrics zijn recht uit het leven van bezieler Greg Gonzalez gegrepen. ‘Het klinkt als een cliché, maar mijn songs zijn mijn dagboek. Ze nemen me terug naar appartementen die ik ooit mijn thuis noemde of meisjes van wie ik heb gehouden.’

HUMO In single ‘K.’ vermeld je een Kristen. Is dat haar echte naam?

Greg Gonzalez «Ja. Ik wou die niet veranderen. Het verhaal is echt, dan voelt het fake aan om de namen te vervangen.»

HUMO Wist zij ervan?

Gonzalez «Nee, maar ze was geflatteerd toen ze het nummer hoorde. Of beter, de nummers: in 2015 heb ik een nummer geschreven dat ‘Affection’ heette en ook over haar ging – dat was de start van de relatie. Meisjes keren vaak terug in mijn liedjes. Ik vind dat maar logisch: in mijn muziek vertel ik over mijn leven, en die eerlijkheid rechtvaardigt wat ik doe. Een artiest moet ballen hebben.»