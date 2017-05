Getwijfeld over België: Alt-J speelt op 11 juni een clubconcert in De Kreun in Kortrijk

'We zingen alleen over landen waar we niks van afweten'

Wij doen nóg beter: we gingen in Londen naar Alt-J luisteren in een vergaderzaaltje boven een restaurant! Het moet wel gezegd dat Joe Newman (zang en gitaar), Gus-Unger Hamilton (zang en toetsen) en Thom Green (drums) die dag geen instrumenten bij hadden. Wel goed hoorbaar door het plafond: de televisie van de bovenburen. Een film, en die van Alt-J zijn filmliefhebbers.

Joe Newman «Ik ken die film. Iets met Morgan Freeman volgens mij. Ik kom er straks wel op.»

HUMO Heren, blij met de nieuwe plaat? Benieuwd naar de reacties?

Newman «Absoluut! Op alle twee de vragen.»

Gus Unger-Hamilton «Als we aan een plaat werken, zijn we een gesloten gemeenschap. Wij en de producer, geen pottenkijkers. We zijn behoorlijk zeker van onszelf en van de chemie binnen de groep.»

Newman «In Alt-J heeft iedereen evenveel zeggenschap. We werken in een bubble – dezelfde bubble als die waarin we de eerste en de tweede plaat hebben gemaakt, met dat verschil dat Gwil (ex-bassist Gwil Sainsbury, red.) er niet meer bij is. En aangezien ons dat tot dusver geen windeieren heeft gelegd, gaan we ervan uit dat het met de nieuwe plaat ook wel snor zal zitten. In ieder geval: wij zijn er erg blij mee.»

HUMO Wat zou er gebeuren mocht één van jullie het roer resoluut in handen nemen?

Unger-Hamilton «Hangt er vanaf wie natuurlijk. Ik denk dat ik de conservatieve stem ben. Ik ben klassiek geschoold en zal sneller zeggen: ‘Die noot mag niet in dat akkoord.’ Soms zegt Joe dan: ‘Jawel hoor,’ waarop ik dan weer: ‘Wel, als je het zo bekijkt.’ (lacht) We hebben nooit zo weinig gediscussieerd als tijdens de opnames van ‘Relaxer’. Op de vorige platen staan er veel meer compromissen – fantastisch klinkende compromissen, mind you – maar dit is de plaat van de unanimiteit.»