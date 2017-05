'Van cadet tot creep: de 7 gedaanten van Tom Cruise'

1 DE CADET

Cruise, de enige zoon van een lerares en een ingenieur, liet voor het eerst van zich horen met zijn bijrol in ‘Taps’ (1981), een coming of age-film over enkele cadetten die, nadat ze te horen hebben gekregen dat hun militaire academie zal worden afgeschaft, naar de wapens grijpen en de campus bezetten. Voor de rol van de onberekenbare cadet David Shawn zocht regisseur Harold Becker iemand die kracht en autoriteit uitstraalde. Zijn oog viel op een 18-jarige knaap uit New Jersey – Tom Cruise. ‘Tom had iets dat me aantrok,’ aldus Becker. ‘Ik kan niet zeggen dat ik dacht dat hij het ver ging schoppen, maar ik heb hem toch de rol gegeven.’ Op de set ontpopte Cruise zich vanaf dag één tot een acteur die zich 100 procent gaf. ‘Hij miste levenservaring en diepte,’ aldus Becker. ‘Maar hij werkte keihard.’ Cruise, gedreven tot op het bot, rook zijn grote kans – en greep ze.

2 DE PILOOT

Toen hij in 1985 als Maverick werd gecast in ‘Top Gun’, was Cruise nog een relatief fris gezicht in Hollywood, een groentje van wie op dat moment niemand met zekerheid kon zeggen of hij box office-potentieel had. De komedie ‘Risky Business’ (1983) was weliswaar een hit geweest, maar het sportdrama ‘All the Right Moves’ (1983) en de fantasyprent ‘Legend’ (1985) waren allebei geflopt. Maar dankzij het fenomenale succes van ‘Top Gun’ – de opnames van de langverwachte sequel gaan trouwens begin volgend jaar van start – werd Cruise in één klap een even grote sensatie als de Ray-Ban-zonnebril op zijn neus. De volgende jaren groeide Cruise uit tot hét symbool van het hypercommerciële high concept-genre van de jaren 80 – films waarvan de inhoud én de stijl konden worden samengebald in één enkele slagzin. Zo werd ‘Days of Thunder’ gepitcht als ‘Top Gun op wielen’. Het was het tijdperk van glad gestroomlijnde producties als ‘Flashdance’, ‘Beverly Hills Cop’ en ‘48 Hours’; het tijdperk ook waarin de salarissen van de vedetten begonnen te escaleren. Zo ving Cruise in 1996 20 miljoen dollar voor zijn rol in ‘Mission: Impossible’. De knaap uit Jersey was gearriveerd.

3 DE KLASBAK

Cruise mocht dan een grootverdiener zijn, niet iedereen was overtuigd van zijn talent. Zo brandmerkte Don Simpson, de beruchte producent van ‘Top Gun’ en ‘Days of Thunder’, Cruise ooit als ‘de Audie Murphy van de jaren 90’. Een kwetsende belediging: Audie Murphy was een Amerikaanse soldaat die zich na de Tweede Wereldoorlog omschoolde tot een wel héél middelmatige acteur. Maar Simpson sloeg de bal mis: Cruise heeft geregeld laten zien dat hij wel degelijk complexe personages aankan. In ‘Born on the Fourth of July’ (1989) schitterde hij als de verlamde Vietnamveteraan Ron Kovic. Stanley Kubrick dreef Cruise ei zo na tot waanzin door hem op de set van ‘Eyes Wide Shut’ (1999) negentig keer dezelfde scène te laten overdoen, maar het eindresultaat was een vertolking met diepte en finesse. En Paul Thomas Anderson stuwde hem op de set van ‘Magnolia’ (1999), en dan vooral in de scènes waarin seksgoeroe T.J. Mackey (Cruise) aan het sterfbed van zijn vader (Jason Robards) zit, naar pure grootsheid. P.T. Anderson was zo sluw geweest om tijdens de opnames op precies de juiste knopjes te drukken: hij wist donders goed dat Toms échte vader een autoritaire klootzak was geweest, die zijn zoon sloeg en mishandelde. ‘You prick! You cocksucker! I hate your fucking guts!’ zo horen we T.J. Mackey in die bewuste scène tegen zijn stervende vader zeggen, terwijl zijn stem breekt en de tranen uit zijn ooghoeken spatten. Alsof Cruise opnieuw de slagen en de vernederingen uit zijn kindertijd voelt en voor de lens van de camera zijn demonen zit uit te drijven. Indrukwekkend.