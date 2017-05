Pleidooi voor een nuchter Vlaanderen: 'Pils stinkt. Alcohol is vergif. Ons lichaam zegt: 'Blijf eraf!''

Michael Niclaus «Ik ben alcohol beginnen te drinken op mijn 14de of 15de – dat was toen de normaalste zaak van de wereld. Op het voetbal dronken alle spelers en trainers, en op tv zag je reclamespotjes waarin drinken cool was. In ‘F.C. De Kampioenen’ drinkt de gezellige kerel een ‘dagschotel’, de loser houdt het bij chocomelk. Je moet al stevig in je schoenen staan om dan helemaal níét te drinken. Alcohol is aanvaard in onze samenleving, terwijl het eigenlijk een drug is.»

HUMO U houdt lezingen voor jongeren. Wat vertelt u hen?

Niclaus «Ik zie er elk jaar tienduizend, en ik vraag hen altijd: ‘Wie heeft er genoten van zijn eerste pint?’ Nog nooit heeft iemand zijn vinger opgestoken. Een pilsje is namelijk niet te drinken. Ruik er eens aan: dat stinkt! Ons lichaam zegt: ‘Blijf eraf! Dat is slecht!’ Wijn: idem. Als je een shot tequila drinkt, vertrekt je gezicht, moet je spuwen. En de dag erna ben je zo ziek als een hond. Alcohol is vergif, maar we leren onszelf het binnen te houden.

»Ik doe jongeren nadenken over hun alcoholgebruik: dat is de eerste stap om het af te bouwen. Ik ga niet op een tafel staan roepen: ‘Stop nú allemaal met zuipen!’ Nee, ik probeer ze bewust te maken van de alomtegenwoordigheid van alcohol en van de gevaren daarvan. Het is geen ver-van-mijn-bedshow, hè: jij drinkt, je vrienden drinken, je hele familie drinkt. Probeer eens te tellen hoeveel keer je op een dag in aanraking komt met alcohol: je ziet het werkelijk overal. Drinken of niet drinken is geen vrije keuze. Maar zodra je je daar bewust van wordt, kun je er van de ene dag op de andere mee stoppen, echt waar. Ga eens na hoe vaak je al in de problemen bent gekomen door alcohol: ruzie met je partner of vrienden, een accidentje met de auto, al je geld kwijt... Het is het allemaal niet waard, en als je dat doorhebt, ben je op de goede weg.»

HUMO Waarom drinken we eigenlijk zoveel?

Niclaus «Alcohol is een antidepressivum: we verdoven onszelf als een verslaafde omdat we niet om kunnen met de stress van de ratrace.»

HUMO U drinkt al zes jaar geen druppel alcohol meer. Merkt u het verschil?

Niclaus «Ik beleef alles veel intenser dan vroeger. Ik kan opstaan en me depressief voelen, maar ook zo vrolijk als een lier zijn. Als je intens leeft, krijg je zulke uitersten, heeft mijn therapeut me uitgelegd. Er is niets mis met je eens een dag wat minder voelen, maar in onze samenleving is dat taboe. Je moet altijd goedgezind zijn en dat delen op je goednieuwspagina op Facebook. Elke dag moeten we de held uithangen en de gelukkigste mens ter wereld zijn. Een groot huis, kindjes met het beste rapport: alles moet kloppen. En als dat niet lukt, grijpen we naar de fles.»

HUMO Is de politiek zich voldoende bewust van het probleem?

Niclaus (blaast) «Wist je dat ze in het parlement alcohol mogen drinken? Politici zijn de enigen die dat mogen op het werk. Tot voor kort was drank er zelfs gratis! Neen, van hen zal het initiatief niet komen. De mentaliteit moet van onderen veranderen. Ik voel nu al bij de jongeren dat onze samenleving over tien jaar anders naar alcohol zal kijken, zoals ze nu anders oordeelt over tabak. En zodra de perceptie is veranderd, zullen de politici inzien dat ze het alcoholgebruik veel strenger moeten aanpakken.»