Cherchez La Femme: Helen Sherburn, de weduwe van wielrenner Tom Simpson, die 50 jaar geleden stierf op de Mont Ventoux

'Tom is het slachtoffer geworden van zijn eigen onverzettelijkheid'

Helen (77) en haar man Barry Hoban (77) wonen op een majestueuze heuvel in Wales, tussen de boerderijen en ontelbaar veel schapen. Twee jaar na Simpsons dood hertrouwde Helen met de voormalige Britse renner en achtvoudige ritwinnaar in de Tour. Hoban was een vriend van Tom, en zijn ploegmaat op die fatale 13de juli. Om ons welkom te heten, hangt de Vlaamse leeuw te wapperen. ‘Ons hart ligt nog altijd in Gent. Het is de enige plaats die aanvoelt als thuis,’ vertelt Helen. ‘Ook al wonen we al 36 jaar in Wales.’

Barry Hoban «Ik kreeg hier na mijn carrière een job aangeboden bij een grote fietsconstructeur.»

Helen Sherburn «In het begin ging ik kapot van de heimwee, omdat ik mijn dochters Jane en Joanne had moeten achterlaten. Zij waren bijna 20, en wilden niet mee. Gent is alles voor mij: de plaats waar mijn dochters zijn geboren, en waar de carrières van Tom en Barry tot bloei kwamen.»

Ondanks de hartelijke ontvangst lijken Helen en Barry op hun hoede te zijn. Ze willen weten wat voor een artikel Humo precies in gedachten heeft. Het imago van Tom Simpson, in wiens lichaam sporen van alcohol en amfetamine gevonden zouden zijn, is de voorbije vijftig jaar genoeg besmeurd. Zodra we hun vertrouwen gewonnen hebben, komen de sandwiches en de thee op tafel, en keren we terug naar het verleden. Simpson was in Gent beland, nadat hij eind jaren 50 de oversteek vanuit Noord-Engeland naar het Europese vasteland had gemaakt – de enige mogelijkheid om het als wielrenner te maken.

Sherburn «Wat zich over het Kanaal afspeelde, was een andere wereld, maar Tom was niet bang. Dat is hij nóóit geweest.»