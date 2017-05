'Wij wijzen de weg naar zinvol werk'

Stichter en bezieler Abdelkarim Bellafkih (31) was al een paar jaar aan de slag als ingenieur bij de Vlaamse overheid toen hij met zijn vrije tijd geen blijf wist.

Abdelkarim Bellafkih «Ik was 23 en wou iets extra betekenen voor de gemeenschap. En ik was niet de enige: ook heel wat vrienden voelden de behoefte om hun vrije dagen zinvol in te vullen.»

Dus stampte Abdelkarim in 2011 samen met zijn vrienden Free Hands uit de grond.

Bellafkih «We willen jongens en meisjes van 13 tot 30 ertoe bewegen om als vrijwilliger actief te worden. We richten ons ook tot jongeren die het lastig hebben op school: die brengen we in contact met vrijwilligers die hen kosteloos bij hun studies begeleiden en adviseren.