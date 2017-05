'Natuurlijk hadden vriendjes die gitaar speelden een stapje voor bij de meisjes'

HUMO Een fanfare bestaat voornamelijk uit blazers. Hoe beland je bij saxofoon als bijna al je leeftijdsgenoten kiezen voor gitaar of piano?

Thomas Van Gelder «Ik volgde al vanaf mijn 9de muziekschool, maar pas toen ik in ‘Tien om te zien’ een saxofoon zag, maakte dat iets in mij wakker. Wat later kwamen de mensen van de lokale harmonie me vragen of ik bij de fanfare wilde komen. Zo gaat dat in een dorp als Diksmuide, daar wordt actief gerekruteerd. Zoals bij een sekte, ja. Nog wat later bleek dat ik voor de rest niks kon (lacht), dus dacht ik: dan maar saxofoon.»

Pieterjan Vandaele «Ik ben subtiel richting trombone geleid omdat de lokale fanfare dringend een trombonist nodig had. Ik heb toen geweigerd, maar de gedachte muziek te gaan spelen is gebleven en later werd het saxofoon. Ik speel bariton. In de popmuziek hoor je bijna uitsluitend sopraan-, tenor- of altsaxofoons, denk aan Branford Marsalis in ‘Englishman in New York’ van Sting of ‘Careless Whisper’ van George Michael, en aan Clarence Clemons bij Bruce Springsteen.»

Van Gelder «Natuurlijk hadden vriendjes die gitaar speelden een stapje voor bij de meisjes. Saxofoon is lastiger om mee rond te zeulen en bij een fanfare spelen is in de ogen van pubers een stuk minder sexy dan in een rockgroep spelen.»

HUMO Maar een rockgroep is niet constant omringd door bevallige majoretten…

Van Gelder «Wij helaas ook niet (lacht). Terwijl je maandenlang noest zit te repeteren zijn die meiskes er niet bij, hè. Een fanfare heeft wel vrouwelijke muzikanten, maar die zijn qua romantisch potentieel toch van een ander, euh, kaliber dan de majoretten. Ik moest ook harder repeteren want ik had geen discipline. Maar ik heb toch aan het conservatorium gestudeerd, in Gent.»

HUMO Had je daar dan plots wél discipline?

Van Gelder «Nee, maar wel een heel strenge leraar (lacht). Op het moment zelf vind je dat vermoeiend en frustrerend, maar achteraf ben je zo iemand natuurlijk dankbaar.»