De 7 Hoofdzonden van Siska Schoeters: 'Vrouwen die zonder scrupules hun tieten tonen: ik zal ze nooit begrijpen'

'Tomas en ik die elk met een ander liggen te seksen in een louche kot met fluwelen zetels, ik mag er niet aan denken'

Gramschap

HUMO Wat kan jou ziedend krijgen?

Siska Schoeters «Zovéél (lacht). Het probleem is dat ik heel snel kwaad word. Er is veel dat me op mijn paard kan krijgen – maar ik werk eraan.»

HUMO Lopen mensen op hun tenen in jouw buurt?

Schoeters «Dat gebeurt, ja. De mensen die me kennen, merken het snel als er stront aan de knikker is. Maar als het zo zichtbaar is, dan is het ook duidelijk. Ik vind het altijd lullig als je achteraf van iemand moet horen dat die iets niet leuk vond. Op mijn manier is alles meteen uitgepraat.»

HUMO Je zou die opvliegendheid dus een vorm van eerlijkheid kunnen noemen.

Schoeters «Voilà. Eindelijk iemand die me snapt (lacht).»

HUMO Dan kan het niet lang geleden zijn dat je voor het laatst kwaad was.

Schoeters «Nee, dat is het nooit. Vanmorgen heb ik me niet kwaad gemaakt, hoewel de kans altijd het grootst is aan de ontbijttafel. Kalm blijven in stresssituaties kan ik niet: ik begin al snel Lucien op te jagen omdat ik bang ben dat we ergens te laat zullen komen. Ik heb veel drama in mijn leven, veel golven in mijn vaarwater (lacht).»

HUMO Dat ouders niet altijd op een roze wolk zitten, mag je nog steeds niet luidop zeggen. Jij kreeg het flink te verduren toen je toegaf dat je soms opgelucht bent dat je ‘kleine fuckertjes’ van kinderen naar bed zijn.

Schoeters «Ik ben erg open over het ouderschap, ja. Maar daar staat tegenover dat ik ook heel open kan zijn tegen mijn kinderen. Ik kan oprecht tegen Lucien zeggen dat iets me spijt. Kinderen moeten zien dat hun ouders óók sorry kunnen zeggen, zei iemand me ooit. Dus af en toe zeg ik heel eerlijk: ‘Sorry, Lucien. Daarnet was ik iets te snel kwaad en dat was niet eerlijk van mij.’ Zo leren ze dat hun mama iets sneller kwaad is dan sommige andere moeders en kunnen ze het na verloop van tijd ook relativeren. Als ik me opjaag in het verkeer, hoor ik soms al op de achterbank: ‘Mamááá, dat mag niet!’ (lacht) En zo is het goed.»

HUMO Kan Tomas jou evenaren qua temperament?

Schoeters «Tomas kan heel hevig zijn tijdens discussies, maar vaak is dat omdat ik hem weer eens het bloed onder de nagels vandaan heb gehaald (lacht).»