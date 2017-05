Nummer 15 in de lijst van de 50 invloedrijkste Belgen in de wereld: Peter Praet, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank

'Ik heb altijd meer sympathie gehad voor de trouwe luitenant dan voor de generaal. En ik hou ook van de nar: de zot zegt al lachend de waarheid'

Peter Praet staat ons te woord op de 38ste verdieping van de ECB-toren in Frankfurt. Zijn Nederlands is uitstekend, slechts af en toe schemert er een Franse tongval in door. Maar ook een Duitse. Niet eens het gevolg van zes jaar Frankfurt: Praet is geboren en getogen in de toenmalige ‘tiende Belgische provincie’, de strook Duitsland waar tot in de jaren 90 duizenden Belgische militairen gekazerneerd waren.

Peter praet «Mijn vader stond aan het hoofd van het Belgisch militair hospitaal in Keulen. Hij was beroepsmilitair, maar vooral dokter: hij was in het leger gegaan om zijn studie te kunnen betalen. Daarna is hij in Duitsland gebleven, hij is als kolonel aan het hoofd van het ziekenhuis gekomen. Als opvoeder was hij meer arts dan kolonel: vader was een zachtmoedig man met een voorliefde voor kunst. Hij was zelf ook altijd met zijn handen bezig: hij fotografeerde en maakte bustes van mij en mijn moeder.»

HUMO Uw moeder is Duitse.

Praet «Dat heeft me gemaakt tot wie ik ben: ik ben het product van twee culturen. Eigenlijk zelfs drie: mijn vader was in Gent geboren, maar hij heeft me in het Frans opgevoed. Hij las de Gazet Van Antwerpen – op zich vreemd voor een Gentenaar – maar aan tafel spraken we Frans. Gebrekkig Frans, in het geval van mijn moeder. En op het Belgische internaat in Rösrath, bij Keulen, was ik bij de Franstalige kinderen ingedeeld. In het begin deelden we dezelfde speelplaats met de Vlaamse kinderen, maar daarna heeft men ons uit elkaar gehaald – een Belgische stommiteit. Eén van mijn oudste herinneringen dateert van die periode. Ik was een jaar of 5 toen ze ons, allemaal expats, vroegen waar onze ouders vandaan kwamen. Ik kon niet anders dan zeggen dat mijn moeder Duitse was: ik zal nooit de stilte vergeten die toen viel. Een erg geladen stilte: we spreken over het begin van de jaren 50, de herinnering aan de oorlog was nog heel levendig. Bij de Belgen lag dat heel gevoelig. De meeste bedienden op school waren Duitsers en wij snauwden hen altijd sarcastische opmerkingen over de oorlog toe. Mijn moeder is nu 97: héél haar leven is ze gebukt gegaan onder schaamte. Daarom heeft ze lang geweigerd om haar moedertaal te spreken. Nochtans was ik sterk beïnvloed door de Duitse cultuur.»