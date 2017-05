Hoe het Midden-Oosten tegen de huidige terreurgolf aankijkt: Koert Debeuf ziet de meningen evolueren

De zelfmoordaanslag in Manchester was de achtste op Europees grondgebied dit jaar. Jihadi’s richten niet alleen onnoemelijk veel menselijk leed aan, ze proberen ook de spanning tussen het Westen en de moslimwereld op te voeren. Hoe kijkt men in het Midden-Oosten tegen die terreurgolf aan? Koert Debeuf (43), directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy in Washington , ziet de meningen evolueren.

Koert Debeuf «Enkele jaren geleden voelden moslims nog de aandrang om hun geloof te verdedigen. Maar nu zijn ze de hele islamdiscussie moe. De bevolking in het Midden-Oosten is evenzeer het slachtoffer van de terroristen in Manchester of in Brussel. Ze beseffen dat hun leven na elke aanslag in het Westen moeilijker wordt. Het is nu al niet makkelijk om met een Arabisch paspoort te reizen. Het Amerikaanse verbod om vanuit bepaalde landen een laptop op het vliegtuig mee te nemen, roept ook heel wat weerstand op.»

HUMO Bespeurt u leedvermaak, omdat het Westen nu ook ondervindt wat het is om onder voortdurende terreurdreiging te leven?

Debeuf «Neen. De Egyptische politie heeft vorig jaar een Italiaan vermoord en daarover berichten de kranten nog altijd. Intussen zijn er ook tientallen Egyptenaren vermoord, waarover niets te lezen is. Dat onderscheid wekt wat cynisme op, maar zeker geen leedvermaak.

»In een land als Irak zijn er de hele tijd aanslagen. Irakezen zijn natuurlijk niet blij dat het elders ook gebeurt, maar ze hopen wel dat het ons doet nadenken over het resultaat van onze buitenlandse operaties. Dat de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003 IS mogelijk heeft gemaakt, wordt bij ons iets te weinig benadrukt.»

HUMO Volgens correspondent Harald Doornbos begrijpen ze in het Midden-Oosten niet hoe laks onze veiligheidsdiensten te werk gaan. Na elke aanslag blijken ze de daders al jaren te kennen.

Debeuf (zucht) «Ik heb vijf jaar in Caïro gewoond en er de gebeurtenissen in de regio dag na dag opgevolgd. In Egypte worden burgers opgesloten omdat de politie vermoedt dat ze weleens lid van een terreurgroep zouden kunnen zijn. Ondertussen worden er wekelijks aanslagen gepleegd. Werkt die aanpak dan zo goed? De westerse veiligheidsdiensten hebben al veel aanslagen verijdeld, maar daarover hoort men niets. Op de lange termijn lijkt onze aanpak van deradicalisering me nog altijd de zinvolste. We moeten goed nadenken voor we potentiële daders zomaar in de gevangenis gooien, wetende dat het broeihaarden van jihadistische netwerken zijn. Natuurlijk is het erg dat sommigen door de mazen van het net glippen, maar dat betekent niet dat onze diensten geen uitstekend werk verrichten.»