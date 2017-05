Technologiegoeroe Peter Hinssen ziet de toekomst niet rooskleurig in: 'Europa wordt het slagveld waar de reuzen elkaar zullen bevechten'

'Binnenkort zullen we met onze computer praten. Als het wc-papier op is, bijvoorbeeld'

HUMO Eigenlijk kan ik de teneur van uw boek nog het best samenvatten met een kinderliedje: ‘Mieke, hou je vast aan de takken van de bomen.’

Peter Hinssen «Dat is, euh, een accurate omschrijving (lacht). Ik wil niet negatief overkomen, maar ik zit bijna 25 jaar in de technologiewereld en nog nooit had ik zo vaak kippenvel. De meeste mensen weten niet wat er op ons afkomt, laat staan dat ze het voelen. Ik ben net terug uit China: daar voel je het wél. Niemand betaalt daar nog met cash. Zelfs in het stomste fruitkraampje doe je dat met je smartphone – scan, boem, betaald! Wie een kredietkaart bovenhaalt, wordt als een neanderthaler bekeken. En dan keer ik terug naar Europa en kan ik niet eens een taxi betalen met een kredietkaart. Ik voel me dan zoals Frodo, die terugkeert van Moria en in De Gouw moet uitleggen aan de andere Hobbits: ‘Jongens, het zou kunnen dat het leven zoals we het nu kennen een béétje gaat veranderen.’ (lacht)

»Wij zijn allemaal opgegroeid in een kapitalistische wereld waar grote bedrijven de dienst uitmaakten, maar er bestonden altijd meerdere autobedrijven naast elkaar. Meerdere olieconcerns en elektronicaproducenten. Nu worden door het netwerkeffect – hoe meer mensen van een dienst gebruikmaken, hoe interessanter die wordt voor nieuwe gebruikers – alle concurrenten weggevaagd. The winner takes it all. Weet jij wat de tweede grootste zoekmachine is na Google? Ligt iemand daar wakker van? Uber. Google. Amazon: het zijn stuk voor stuk alleenheersers. En in China wordt de koek verdeeld tussen Baidu, Alibaba en WeChat. Vroeger zeiden we: ‘De Chinezen raken nooit buiten China.’ Maar digitaal is China nu zwaar aan het exporteren, er wordt alleen weinig ruchtbaarheid aan gegeven.»

'Wij hebben geen Google, Facebook of Alibaba. Europa wordt het slagveld waar de Amerikaanse en Chinese reuzen elkaar zullen bevechten'

HUMO Veel jonge Vlamingen kopen al op AliExpress, een dochteronderneming van Alibaba, in plaats van op Amazon.

Hinssen «Het valt te vrezen dat Europa het slagveld wordt waar de Amerikaanse en Chinese reuzen elkaar zullen bevechten. Dat is het angstaanjagende: Europa heeft zelf níéts. Er is geen Europese Google, geen Europese Alibaba, geen Europese Facebook.»

HUMO Hoe komt dat?

Hinssen «Het toont aan dat Europa niet werkt: er is nog altijd geen echte eenheidsmarkt. Door de taalverschillen en door de gefragmenteerde wetgeving kun je in Europa niets uitbouwen wat in de rest van Europa doordringt.