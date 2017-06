Nieuwigheden, moderniteiten en innovaties zijn reeds archaïsch als ze voor het eerst verschijnen. Als iemand volgende week onder daverend applaus de eerste tijdmachine presenteert, staat dat moment bij voorbaat al te bekijken op een vergeelde oude foto.

Een hopeloos achterhaalde fantasie alweer, tenzij de fotograaf Michael J. Fox zal zijn, die net uit de jaren 80 werd geflitst en nog nooit van een iPhone heeft gehoord. Maar goed. Ongeveer een eeuw geleden had de Italiaanse futurist Luigi Russolo een vooruitstrevende mening over iets. Hij zei dat Pythagoras en kompanen met hun nieuwe mathematische theorieën rond kosmische harmonie de boel verprutst hadden voor de komende millennia. Want wat die figlie di puttana van Griekse denkers daarmee uitvonden, zo beweerde een geagiteerde Luigi, was ‘muziek’. Een artificiële en beperkte versie van natuurklanken, die sowieso al een onuitputtelijke rijkdom van geluidsfrequenties bezitten. En daar kan geen enkele spitsvondige variant van do-re-mi tegenop. Als tegenreactie pleitte Russolo voor een Kunst van het Lawaai, rond 1917 niet weinig geïnspireerd door de opkomst van allerlei hypermoderne machines zoals de stoomturbine. Een plaat die ik samen met Luigi met veel plezier zou beluisteren, is ‘The Sounds of the Junk Yard’, een akoestische registratie van een ijzerafvalbedrijf. De liner notes zijn alvast pure poëzie. ‘Burning aluminium chips / note metal squeals under pressure / sizzles’, enzovoort. Deze opnames in mono uit 1964 hebben de klank van oud nieuw spul dat nieuw oud spul vernietigt. Het zegt iets over het lot van alle beschavingen. Maar ik vertel hier natuurlijk niets nieuws.

Dit artikel staat in: Om dit Humo-artikel verder te kunnen lezen,

kiest u één van deze opties: IK KOOP DIT ARTIKEL PROFITEER NU! Ik heb al een abonnement