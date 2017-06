De minister drukte het kernachtig uit: ‘Mogelijk fatale obstakels langs de weg moeten we zoveel mogelijk vermijden.’ Maar een idee is pas écht goed als het de kritische blik van dokter De Zeulder heeft doorstaan. Wij zijn benieuwd!

Dr. Koen De Zeulder «Het voorstel heeft zeker goede kanten, maar het is eenzijdig. Er wordt alleen naar de autobestuurders gekeken. En ja, wie tegen een hoge snelheid in het decor belandt, kan maar beter in een kudde rododendrons terechtkomen dan tegen een eik die de gloriejaren van Frank Sinatra nog heeft meegemaakt. Maar vergis u niet: dat geboomte redt ook veel levens.»

HUMO Omdat de automobilist anders tegen een nog fataler obstakel botst?