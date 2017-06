Die beloofcolumn eindigde ik met deze zinnen: ‘De chef voetbal van de NOS, Arno Vermeulen, bijgenaamd Monsieur Hulot, heeft Van Gaal samen met Frank de Boer gesignaleerd op een terras. Licht aan het einde van de tunnel. Franks laatste wapenfeit was een echec bij Inter, waar hij na een paar maanden oneervol werd ontslagen. Louis zal van Frank dus wel de nieuwe bondscoach maken.’

Dick Advocaat werd bondscoach. Zijn assistent: Ruud Gullit. Dick werd voor de zesde keer iets bij Oranje (drie keer bondscoach en drie keer adviseur of assistent), Ruud zit er voor het eerst bij. KNVB-directeur Hans van Breukelen, voorheen doelman en tegenwoordig geïnteresseerd in positieve mindset via de methode van de fysieke omhelzing, de hug, had in eerste instantie twee bondscoaches benoemd: Dick Advocaat en Henk ten Cate. Hans had ze op het oog als kandidaat-bondscoach, beloofde op visite bij Henk dat hij de gelukkige was – ‘Gefeliciteerd!’ – reisde door naar Istanbul en zei tegen Dick hetzelfde.

Geen omhelzing kon nog redding brengen toen Hans, eenmaal thuisgekomen, Henk belde en zei dat Dick het was geworden. Ten Cate nam het niet en zei tegen de pers dat hij een getuige had die alle gesprekken met Van Breukelen had gevolgd. ‘Wat ben ík blij dat die man geen bondscoach is geworden,’ counterde Van Breukelen op de powerpointpersconferentie, waarop Advocaat en Gullit als coach van Oranje werden voorgesteld. De trainers zelf waren daar trouwens niet aanwezig. Advocaat is trainer van Fenerbahçe en zit nog midden in bekertoernooi en competitie, Gullit verroert geen vin zonder Dick en durft geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor een eigen mening. Het was de meest overbodige persconferentie aller tijden.