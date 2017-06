Getrouwd met Elvis Costello en jazz: Diana Krall

'Elton John heeft me gedwongen aan kinderen te beginnen'

HUMO Zijn er standards waarbij je het gevoel hebt dat de componist jouw gedachten kon lezen, ook al stierf hij voor jij werd geboren?

Diana Krall «Bijna alles van Irving Berlin voelt als een tweede huid aan. Zijn muziek klinkt ook heel modern. We hebben ooit zijn ‘How Deep Is the Ocean’ bewerkt, en dat klinkt nu als een ballad van Donny Hathaway of Leon Russell. Ook ‘Let’s Face the Music and Dance’ kun je zien als een eigentijds, zelfs politiek statement – (zingt) ‘There may be trouble ahead…’ Het levensgevoel in zijn muziek bevalt me erg: levenslustig en onstuimig, maar toch verfijnd.»

HUMO Zijn de klassiekers die je zingt voor jou ook een manier om contact te maken met een tijdperk dat je hebt gemist?

Krall «Absoluut. Ik ben onlangs nog gaan eten met Burt Bacharach, en ik dacht: ‘Deze man heeft nog Marlene Dietrich begeleid en het Las Vegas van de jaren 50 en 60 gekend en oldskool Hollywood en…’ Ik had het gevoel dat ik een naïef kind was dat nog niets had meegemaakt, en ik ben nochtans (rolt de ogen) 52! Mijn tragedie is dat ik Burts muziek niet kan zingen omdat ze te moeilijk is.»

HUMO Ik denk niet dat ik al een ster heb ontmoet die zoiets openlijk toegeeft.

Krall (haalt de schouders op) «’t Is de waarheid. Niet alleen kan ik die hoge noten niet halen, maar de frasering is ook aartsmoeilijk. Ik hou veel van opera, maar daar begin ik ook niet aan, in vergelijking met een sopraan ben ik een lichtgewicht.»