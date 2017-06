Die metamorfose, vertelt hij, heeft vooral een praktische oorzaak: ‘In 2013 ben ik van Seattle naar New York verhuisd om er te gaan studeren aan Columbia University – muziektheorie, literatuur en kunstgeschiedenis. Ik had echt geen zin om op de campus constant aangeklampt te worden door fans en bewonderaars, dus ik heb mezelf zo’n beetje onherkenbaar proberen te maken.’

Waarmee we meteen de voornaamste reden te pakken hebben waarom er zes volle jaren liggen tussen voorganger ‘Helplessness Blues’ en ‘Crack-Up’: opper-Fox Peck-nold zat al die tijd met zijn neus in de studieboeken, en/of met zijn maten in de fakbar.

Robin Pecknold «Studeren heb ik nooit veel gedaan in mijn leven: sinds ik als jonge tiener muziek heb ontdekt, ben ik vooral daarmee bezig geweest. Op mijn 17de ben ik zelfs helemaal met school gestopt, om voltijds als muzikant door het leven te gaan. Dat heb ik vervolgens tien jaar lang gedaan, tot en met de ‘Help-lessness Blues’-tournee, die voor mij als het einde van een hoofdstuk aanvoelde. Ik had op dat moment totaal geen zin om al aan een nieuw hoofdstuk te beginnen, en ik zag vooral de hele mallemolen niet zitten die bij het uitbrengen van een nieuwe plaat komt kijken – de pers, de promo, de recensies, de tournee, het gedoe. Ik had nood aan een individuele identiteit, los van de band: eigenlijk wilde ik eens zien of ik ook een ‘normale’ persoon kon zijn. Mijn studie functioneerde ook als een uitstekende dekmantel om de fans van Fleet Foxes op een afstand te houden: ‘Ik loop school, dus verwacht vooral geen nieuwe plaat van ons.’ Zo kon ik in alle rust aan nieuwe nummers werken: het hóéfde niet per se.»