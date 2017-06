Aan kritiek hebben zij lak: Nickelback

'Als je ons wil haten: ga gerust je gang'

Nickelback, dat ooit werd opgericht als een covergroepje van Metallica, heeft anno 2017 een grote aanhang onder Trump-fanatici, lieden die zoals bekend houden van simpele, meebrulbare teksten. Maar in tegenstelling tot The Donald lonkt de groep naar Europa, en daarom zijn ze vandaag neergestreken in het poepsjieke Conservatorium Hotel in Amsterdam. Chad Kroeger krijgen we helaas niet te zien, want ‘die doet alleen televisie’. Zijn wel van de partij: zijn halfbroer Mike Kroeger (bas) en Ryan Peake (gitarist).

HUMO Jammer dat Chad er niet is, nu moeten jullie alle promo doen…

Ryan Peake «Ja, meestal hebben wij het makkelijk, en hangen we wat rond in de achtergrond (lacht). Nee, serieus, wij zijn een hechte en een échte groep, die alles samendoet. Het is een misverstand dat deze band rond Chad alleen draait.»

Mike Kroeger «Hij is de frontman, maar iedereen heeft zijn plaats. We zijn zo succesvol omdat de taakverdeling klopt.»

HUMO Omschrijf die verdeling eens.

Kroeger «Oei, nu moet ik mezelf gaan typeren. Ryan wil dat wel doen, denk ik (schatert).»

Peake «Onze drummer Daniel Adair is het fundament, dat is simpel. Ik ben de werker van het stel, ik maak de meeste kilometers. En Mike hier is Mr. Logic, iemand met wie je altijd moet redetwisten voor je een idee gepasseerd krijgt.»