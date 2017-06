'Toen we onze comeback aankondigden, kregen we zelfs aanvragen voor tickets uit Japan'

Shoegaze, dat is: bitterzoete popmelodieën vermengd met fuzzy gitaarwolken en gitaristen die op het podium vooral naar hun effectenpedalen staan te staren. Het genre ontstond eind jaren 80. Bands als The Jesus And Mary Chain en Spacemen 3 waren toen al even aan het experimenteren met overmatig effectpedalengebruik om hun popsongs in prikkeldraad te wikkelen en maakten luide, hypnotiserende tracks vol drugsreferenties. In de kleine stadjes buiten Londen spitsten verveelde tieners de oren.

Neil Halstead (frontman Slowdive) «Ik kom uit Reading, een provinciestadje waar niets gebeurde. Muziek was voor mij, zoals voor zoveel tieners, mijn ontsnappingsroute. Muziek luisteren en stoned worden: dat was onze dagtaak.»