De nieuwe hongersnood: 3 op de 5 bejaarden riskeren ondervoeding

'1 op de 5 bejaarden is ondervoed'

Dokter Huylebroeck heeft een huisartsenpraktijk in een residentiële wijk in Wemmel, en daarnaast bezoekt hij patiënten in enkele rusthuizen in de omgeving. Het was hem al enkele jaren opgevallen: ‘Bij meer en meer patiënten zag ik tekenen van ernstige ondervoeding.’

Mark Huylebroeck «Het is een sluipende evolutie, maar sinds een jaar of twee kon ik de signalen niet meer negeren. In de eerste plaats onverklaarbaar gewichtsverlies. Bloedafnames wezen op een gebrek aan foliumzuur en vitamine B12, en ook aan prealbumines, een specifiek eiwit waarvan de waarden zeer laag zijn als mensen ondervoed zijn. Tegelijkertijd ben ik de gang van zaken in rusthuizen beginnen te observeren, en ik zag al snel dat het niveau van de verzorging achteruitgaat.

»Samen met een laatstejaarsstudent geneeskunde heb ik toen een screening op poten gezet. We hebben de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis onderzocht volgens een gevalideerd wetenschappelijk protocol. We maten hun BMI en namen bloedstalen. Toen ik de eerste resultaten kreeg, dacht ik dat ik me vergiste: maar liefst 20 procent van de bewoners bleek ondervoed. Een studie uit 2012 van de Universiteit Gent was al tot een soortgelijke conclusie gekomen. Maar het opvallendste resultaat van mijn onderzoek betrof de middelste groep: 60 procent loopt een ernstig risico op ondervoeding. Dat is een groot verschil met het Gentse onderzoek, waar slechts 38 procent in de middengroep zat. In mijn onderzoek bleek amper 20 procent van de bewoners normaal gevoed.

»De groep die echt ondervoed is, kun je moeilijk helpen: dat zijn vaak mensen met zware kauw- en slikproblemen. Maar voor die 60 procent kun je wél iets betekenen. Het is allesbehalve een triviaal probleem: de algemene gezondheidstoestand lijdt eronder. Magere mensen zijn vatbaarder voor infecties en onderliggende ziektes. En mensen die snel vermageren, verliezen vooral spiermassa: dat verhoogt het risico op vallen en op breuken.

»Ik heb mij lang afgevraagd hoe abnormaal dat is. Moeten we onze grens verleggen en accepteren dat mensen ondervoed raken als ze in een rusthuis verblijven?»

HUMO De vraag stellen is ze beantwoorden, wellicht?

Huylebroeck «Ik wandelde vanochtend om tien voor tien een rusthuis binnen: de mensen zaten aan het ontbijt. Dat je na een zware avond om tien uur bruncht, kan ik me voorstellen, maar voor rusthuisbewoners is het niet wenselijk om elke dag om halftien te ontbijten. Nochtans is dat schering en inslag. Om twaalf uur of nog vroeger wordt het middagmaal geserveerd: natuurlijk hebben veel mensen dan nog geen honger. Om vijf uur volgt meestal het avondmaal. Rusthuizen plannen alle maaltijden tijdens één shift van acht uur: de rest van de dag is er veel minder personeel aanwezig, want dat kost geld.»

HUMO Dat betekent dat die mensen ongeveer zeventien uur lang níét eten.