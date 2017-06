Humo sprak met Jan Van Looveren, presentator van 'Op weg met Jan': 'De Joeri achtervolgt me nog altijd'

'Trump trekt zich niets aan van wat anderen van hem denken, daar kan ik alleen maar respect voor hebben'

Jan Van Looveren «Als ik eerlijk ben: ik zou teleurgesteld zijn mocht ‘Op weg met Jan’ geen vervolg krijgen. Het eerste seizoen vond ik alleszins geslaagd. In Nederland bestond bijvoorbeeld al een bewerking van het BBC-origineel, maar ze hebben nu besloten om die in het vervolg meer aan te pakken zoals wij. Dan moeten we toch iets goed gedaan hebben? De eventuele volgende seizoenen zouden ook alleen maar beter kunnen zijn. Dat zie je ook aan ‘Voor hetzelfde geld’: we zijn nu aan het vijfde seizoen toe, en intussen zijn Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en ik perfect op elkaar ingespeeld. Alles gaat dubbel zo vlot als in het begin, maar dat kun je alleen maar bereiken als je ook de tijd krijgt om beter te worden. Met ‘Op weg met Jan’ zit ik nog niet op dat niveau, voel ik. Vooral als interviewer heb ik nog een ruime groeimarge.»

HUMO Het is een vák, mensen vragen stellen.