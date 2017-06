Dossier smartphones, deel 2: hoe artificiële intelligentie ons leven zal verbeteren (of vernietigen)

'De afstand tussen mens en computer zal almaar verkleinen, en uiteindelijk worden we allemaal cyborgs'

In The Pocket is inmiddels uitgegroeid tot een kmo met 75 medewerkers die kantoor houdt in het fonkelnieuwe Gentse bedrijvencentrum Dok Noord. Alles klopt, van de plooifietsen over de pingpongtafel tot de computers waarachter twintigers in losse zomerkleding zitten. Apps zijn al lang niet meer de corebusiness. In The Pocket begeleidt nu grote bedrijven op het moeilijke pad van de digitale transitie.

Lemaire heeft vanuit Gent net Google I/O gevolgd, de jaarlijkse hoogmis voor ontwikkelaars, geeks en techgoeroes in het Amerikaanse Mountain View. Het leverde hem een opgemerkte passage bij het Eén-programma ‘Van Gils en gasten’ op. ‘Over tien jaar,’ voorspelde hij, ‘hebben we geen smartphone meer, maar lopen we met een chip in onze hersenen rond’.

HUMO Heus?

Jeroen Lemaire «Ik heb het misschien wat te scherp geformuleerd, je krijgt in zo’n praatprogramma maar tien minuten om je punt te maken. Het kan ook twintig jaar zijn, of nog langer. Die chip is evenmin een certitude, het kan ook een headset of een andere we-arable worden. De boodschap die ik wilde brengen: er komt steeds meer verwevenheid tussen mens en computer. In de toekomst worden we allemaal cyborgs. Dat klinkt misschien spectaculair, maar met de smartphone zijn we al een eind in die richting opgeschoven. Want wat zit er nu al in onze broekzak? Permanente toegang tot alle kennis van de wereld, connectie met alle denkbare sociale netwerken, gps-positionering, games en gezondheidsapps, te veel om op te noemen. Vooral jonge gebruikers zien de smartphone nu al als een digitaal verlengde van zichzelf.»

HUMO Hoe ontpopt een filosoof zich eigenlijk tot een digitale innovator?

Lemaire «Wetenschap en technologie hebben me altijd geboeid, ook als filosofiestudent. In Gent werd ik op dat vlak goed bediend, een erfenis van Etienne Vermeersch, naar het schijnt. Volgens hem heeft het geen zin filosofische uitspraken te doen over fenomenen die al door de wetenschap zijn verklaard. Waarom valt een steen op de grond? Volgens de oude Grieken omdat het de aard van die steen is om op de grond te liggen. Goed gevonden, maar sinds Newton weten we dat het aan de zwaartekracht ligt. Etienne Vermeersch sluit niet uit dat er ooit een dag komt dat de wetenschap alles kan verklaren, tot en met het menselijk bewustzijn. Dat geloof ik graag: dan kunnen we in theorie een machine maken met een menselijk bewustzijn.»