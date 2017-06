'Er worden soms echte geheimen gedeeld'

Jaren geleden zetelde Marijke Deconinck als jurylid in een assisenzaak. ‘Tijdens dat proces begon ik na te denken over de gevangenis en het leven achter de tralies. Door mijn hoofd spookten vragen als: ‘Wat doet het met een mens om voor jaren opgesloten te zitten? Komt iemand daar ook beter uit?’ Want uiteindelijk is dat toch de bedoeling. De meeste gedetineerden worden op een dag vrijgelaten en wij verwachten dan van hen dat ze hun leven op een positieve manier weer in handen nemen. Maar als er in de gevangenis niet aan hun problemen en toekomst gewerkt wordt, zijn ze na hun vrijlating een vogel voor de kat.’

Vandaag begeleidt Marijke als vrijwilliger bij ‘Tralies uit de weg’ gespreksavonden in de gevangenis.