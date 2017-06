De hoogte- én dieptepunten van Jean Blaute, muzikant en mediafenomeen: 'Het songschrijven laat ik beter aan anderen over'

Het lijstje bevat de hoogtepunten uit zijn beroepsleven, de highlights voor het donker, en de mensen die daar een rol in hebben gespeeld. Die man, opgegroeid in een muziekwinkel in het Zuid-Oost-Vlaamse stadje Zottegem, is multi-instrumentalist, producer en een sleutelfiguur in de Belgische popmuziek. Laat ik hem, om misverstand te voorkomen, maar op de man af Jean Blaute noemen. Hij heeft als producer net de laatste hand gelegd aan het nieuwe album van Jasper Steverlinck, en intussen heeft hij op 1 maart jongstleden ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Jean Blaute «Ik krijg nu 1.200 euro per maand, en ik mag bijverdienen. Ik ben dus met pensioen, maar ik doe gewoon dankbaar voort. Muziek is nog altijd de hoofdzaak in mijn leven, en daar zal mijn pensioen niets aan veranderen. Ik heb nooit aan een carrière gedacht, maar achteraf gezien blijk ik er wel één te hebben. Telkens als het wat minder ging in de muziek, kon ik wel iets doen voor radio of televisie. En door de muziek heb ik me altijd op tijd aan de televisie kunnen onttrekken: vóór ik last kon krijgen van het BV-schap. Het heeft me dus doorgaans meegezeten.

»Ik denk dat ik zo’n dertig gouden platen heb. Die stonden in een berghok in mijn woning in Leest, ik keek er niet naar om. Maar Francia wilde ze per se in huis ophangen, en pas nu hebben ze betekenis voor mij: omdat zíj ze opgehangen heeft. Voor de rest heb ik altijd mijn best gedaan, meer kan ik niet doen.

»Mijn talent is: weten waar het talent zit, en ermee overweg kunnen. Ik denk dat ik het talent van muziekmensen – en dat zijn niet altijd muzikanten – kan verbeteren. Ik kan Jasper Steverlinck de plaat helpen maken waar hij van droomde. Ik mag dat zeggen, want hij heeft het me zelf al wel honderd keer gezegd (lacht).»

HUMO Bijna drie jaar geleden ben je met Francia getrouwd. Je mag wel zeggen dat je een nieuw leven bent begonnen.

Blaute «Ik hoop dat ik Francia, die twintig jaar jonger is dan ik, niet te veel zal moeten ontgoochelen, en nu heb ik het niet over bedprestaties, want daar spreek ik met niemand over. Voor de rest verwacht ik niet veel. Ik ben nooit verwachtingsvol geweest, I go with the flow, al mijn hele leven lang. En ik doe mijn best om niet te veel over mezelf na te denken. Ooit heb ik te vaak en te diep over mezelf nagedacht, en daar kwam alleen maar vertwijfeling van, en bitterheid. Nu heb ik daar dus geen last meer van.»

De musical ‘Peter Pan’ – NTG, 1984

HUMO Laten we dit gesprek beginnen met Peter Pan, de jongen die niet volwassen wilde worden, laat staan gepensioneerd.

Blaute «De theaterregisseur Jean-Pierre De Decker (1945–2001), een oude kennis, belt mij op een dag op en zegt dat hij van het boek ‘Peter Pan’ van J.M. Barrie een musical zou willen maken: ‘En jij maakt de muziek.’ ’t Klonk meer als een bevel dan als een verzoek. ‘Jij bént Peter Pan,’ zou hij me later zeggen. De tekstschrijver was Jan De Vuyst, die alle hits van Isabelle A heeft geschreven, en ook de teksten van de bijzondere, door Marc Moulin geproducete plaat ‘Jus d’Orange’ van Lieven Coppieters. Voor er één noot van ‘Peter Pan’ geschreven was, hebben we er eindeloos over gepalaverd, en daar kwamen sloten wijn aan te pas. De pijnlijkste vraag voor zowel tekstschrijver als componist was: ‘Wie begint er?’ Gelukkig is Jan De Vuyst begonnen, waardoor hij mij gered heeft: ik hoorde in ieder geval meteen muziek in wat hij schreef, en daarna schoten we merkwaardig snel op. Ik ben een deadlinemasochist, waardoor ik weleens moet liegen aan de telefoon: ‘’t Is klaar, hoor. Nog een paar kleinigheidjes…’ Terwijl ik er nog aan moet beginnen. Ik weet dat ik de dag voor ik drie liedjes moest laten horen in het NTG nog snel die drie liedjes heb geschreven (lacht).»