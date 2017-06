Roman Krznaric «De hele dag worden wij opgeslokt door berichtjes van vrienden en kattenfilmpjes. We kunnen ons daar bijna niet tegen wapenen en vergeten te genieten van het moment.»

- U vindt dat het motto ‘pluk de dag’ is gestolen door de consumentenindustrie, de digitale wereld en mindfulness. Waarom?

Krznaric «Eeuwenlang was de gedachte achter carpe diem dat je kansen moet grijpen als die zich aandienen. Het ging dan om belangrijke kansen, zoals iemand een huwelijksaanzoek doen of van baan veranderen. Dat is iets anders dan kleine beslissingen over beperkte uitgaven. De consumentenindustrie doet alsof we een geweldige kans laten liggen als we haar producten niet kopen. ‘Op = op’, roepen ze. ‘Pluk de dag’ wordt dan ‘pluk je creditcard’.

»Mindfulness lijkt heel goed, maar wil ons laten geloven dat het de enige manier is om in het hier en nu te zijn. Terwijl je ook je moment kunt pakken door een basketbalwedstrijd te spelen. Als het aan de digitale wereld ligt, hangen we de hele dag op de bank, zappend van het ene kanaal naar het andere om maar geen programma te missen. Pure tijdverspilling.»

- Maar er bestaan toch ook televisieprogramma’s die ons kunnen verrijken, zoals inspirerende documentaires?

Krznaric «Natuurlijk, die bestaan. Tv-kijken is niet voor niets de meest geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. Niets zo fijn als na een lange werkdag in de sofa kunnen ploffen en de tv aanzetten. Maar mensen realiseren zich niet hoeveel tijd zij besteden aan televisiekijken. Europeanen en Amerikanen kijken gemiddeld drie uur per dag televisie. Dat betekent dat een 75-jarige negen jaar van zijn leven voor de buis heeft gezeten. Als je nog één dag te leven had, zou je dan voor de televisie gaan zitten? Leef iedere dag alsof het je laatste is.»