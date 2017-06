'Waarom ik ooit in de politiek ben gegaan? Ik vraag het me soms ook af. Misschien was het mijn midlifecrisis'

Sinds februari 2012 doceert professor economie Paul De Grauwe aan de London School of Economics and Political Sciences (LSE). Zijn studenten komen van heinde en ver. ‘Van de honderd studenten aan wie ik lesgeef, hebben er amper twintig de Britse nationaliteit,’ zegt hij. De Grauwe wordt ook regelmatig door internationale media om zijn mening en inzichten gevraagd.

Paul De Grauwe «Ook toen ik nog economieprofessor aan de KU Leuven was, had ik veel internationale contacten. Ik was vaak gastprof in het buitenland, onder andere in Michigan, Kiel, Berlijn en Amsterdam. Dat contact met de rest van de wereld is voor elke wetenschapper van levensbelang – niet alleen voor een econoom. Voor mij zijn er geen grenzen. Natuurlijk heb ik Vlaamse roots, maar die bepalen niet wie Paul De Grauwe werkelijk is. In de eerste plaats ben ik wereldburger. Vervolgens Europeaan, Belg, Vlaming, en zo gaat het verder tot in mijn straat in Leuven. De Britse premier Theresa May vindt het begrip wereldburger verdacht. ‘If you believe you are a citizen of the world, you’re a citizen of nowhere,’ hoorde ik haar vorig jaar verkondigen. Dat is toch een vreselijke uitspraak? Waarom mag een mens geen wereldburger zijn? Natuurlijk verbroeder ik met mijn buren en drinken we samen af en toe een pint, maar dat belet me niet om een even toffe relatie te onderhouden met een Japanner die ik ooit op een conferentie ontmoet heb.»

HUMO Is uw invloed als econoom toegenomen sinds u lesgeeft aan die prestigieuze LSE?

De Grauwe «Ik profiteer een beetje mee van de internationale uitstraling van die instelling. En wie in Harvard doceert, staat nog een trede hoger op de ladder. Zo eenvoudig is dat: het grote prestige van Harvard en de LSE straalt af op de mensen die er werken.»

HUMO Zijn de studenten aan de LSE anders dan die aan de KU Leuven?

De Grauwe «Toch wel, om te beginnen al omdat ze zoveel meer betalen (lacht). De psychologie van een student die veel centen moet neertellen, is anders dan die van zijn collega die minder diep in de buidel moet tasten. Hij zal meer eisen van de prof. De meeste LSE-studenten zijn van rijke komaf. Ze stammen niet allemaal af van multimiljonairs, maar komen toch uit de betere segmenten van de samenleving. Er zijn ook beurzen om mensen uit minder begoede families aan te trekken, maar ik vrees dat het succes daarvan nogal beperkt is. U moet nu niet denken dat het in gewone universiteiten zoveel anders is. Ook daar ligt het aantal studenten uit gezinnen met lage inkomens laag. Bij de elitescholen is dat aantal alleen nog veel lager.»