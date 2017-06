Dove proffen en studentes die niet klaarkomen: 1001 tips om te slagen voor je examens, deel 2

'De prof kwam naar buiten en deed een teken met zijn hoofd. Ik dacht dat ik hem moest volgen, en dat deed ik ook. Tot we plots in het mannentoilet stonden'

‘Examen in de garage’

HENDRIK CAMMU (dokter) «Toen ik in 1974 geneeskunde begon te studeren, kwamen de professoren aan de VUB niet zelden uit Brusselse ziekenhuizen, waardoor we vaak les kregen van Franstalige profs. De meesten deden erg hun best om Nederlands te spreken, maar soms was het resultaat echt schabouwelijk. Ik herinner me een vrouwelijke professor, wier cursus in een soortement Zuid-Afrikaans geschreven was – totaal onleesbaar. Op het examen was het dus de kunst om zo snel mogelijk te praten: dan keek ze je aan met een blik van: ‘Wat heeft hij nu eigenlijk allemaal gezegd? Ik zal hem maar het voordeel van de twijfel geven.’ (lacht)

»M’n tweede anekdote is nog hilarischer. Onze professor farmacologie was aan één kant doof. Tijdens het examen zat zijn assistent, een heel lieve man, naast hem. Hij riep het antwoord van de student in het goede oor van de prof, en vulde dat vaak aan met zijn eigen kennis. Waarop wij zaten te knikken: ‘Inderdaad, dat hebben wij allemaal gezegd!’

»Van de tijd dat ik zelf examens afneem, is me vooral de student bijgebleven die al na een halfuur zijn examen indiende. Ik zei: ‘Tiens, het is precies goed gegaan?’ Waarop hij: ‘Ik moet mijn vliegtuig halen, want ik ga surfen!’ Maar hij was er wél door: vond ik straf.»

HUMO Staat u bekend als een prof die makkelijk studenten buist?

CAMMU «Nee. Vroeger gaf ik les in het vijfde jaar geneeskunde, nu in het vierde: de studenten hebben dan al driekwart van hun opleiding achter de rug – dan ga ik niet meer moeilijk doen. Mijn cursus bestaat uit tien hoofdstukken en mijn examen uit tien vragen: uit elk hoofdstuk komt een vraag, dus wie die 170 pagina’s goed kent, slaagt probleemloos – het gemiddelde resultaat voor mijn examen is 14 op 20.

»Een voorbeeldvraag? ‘Een 30-jarige dame komt op de spoedafdeling binnen met buikpijn. De laatste menstruatie was een paar dagen geleden, maar die was minder hevig dan gewoonlijk. Wat is het eerste wat je doet?’ Het juiste antwoord: van vrouwen tussen 12 en 50 neem je áltijd eerst een zwangerschapstest af – ook al zeggen ze dat ze de pil nemen – zodat je een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kunt uitsluiten. Een simpel antwoord, maar toch beginnen veel studenten eerst over het maken van echo’s of het controleren op bloedarmoede.