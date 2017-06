Dirk en Katrien, de ouders van de nieuwe Anderlecht-ster Leander Dendoncker: 'Van ons mocht hij ook varkens houden'

'Veel mensen snappen niet dat je een kind kunt hebben bij Anderlecht en bij Club Brugge. Maar wij steunen onze kínderen, niet die clubs'

‘Mensen komen van over de hele wereld hier naartoe, en wij zijn er nog nooit geweest,’ zeggen Katrien Wallican en Dirk Dendoncker, de ouders van Leander. Vanaf het terras van hun varkensboerderij hebben ze een adembenemend uitzicht op Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland.

KATRIEN Wallican «Er was hier eens een Nieuw-Zeelandse filmploeg op bezoek voor een reportage over geesten uit de Eerste Wereldoorlog. Ze vroegen of wij daar veel last van hadden. Onze jongens – Leander was zes – hebben een week lang geen oog dichtgedaan. Hier zitten enorm veel lijken onder de grond. Telkens als we een stal bijbouwden, vonden we skeletten – soms zelfs benen die nog in de bottines zaten – of koffers vol munitie.»

HUMO Spannend.

DIRK Dendoncker «Vind je? Oorlog en dode mensen, al die gruwel? Onze jongens waren daar niet in geïnteresseerd. Gamen, ja, en altijd maar voetballen. (Wijst op een veldje naast het ouderlijke huis) Daar is Leander voetballer geworden.»

Wallican «Vroeger voetbalden ze op het asfalt van de boerderij, maar we hadden constant kapotte ruiten. Omdat Dirk het beu was, heeft hij dat stukje land ingezaaid. Iedereen verklaarde ons gek: ‘Dat is een hele kar maïs die je kwijt bent!’ Nu zeggen ze dat niet meer (lacht).»

HUMO Twee jaar geleden zei Leander in Humo: ‘Ik ben in een heel zachte omgeving opgegroeid.’

Wallican «Wij zijn een hecht gezin. In onze living hebben we een zetel waar je met véértien in kunt: de bedoeling was dat iedereen kon liggen. De zaterdagavonden waren chipsavonden, en dan was het de gewoonte om knusjes bij elkaar te kruipen.»

Dendoncker «Leander organiseerde vaak een spelletjesavond, of een quiz. Hij kon dat goed. Dat zijn momenten om te koesteren. Wij hebben veel tijd in onze kinderen gestoken.»