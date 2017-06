Dwarskijker over 'De club' en 'De sollicitatie': Een toefje slechte smaak

De club

Eén – 29 mei – 577.632 kijkers

Jezusmina, het zomert reeds op ’t Oude Medium! Vandaar: ‘De club’, een dagelijkse quizette met olijk kwekkende bekendheden die ook tijdens de werkuren in vakantiestemming zijn. Mogelijk gaat het basisidee van ‘De club’ terug op het kinderlijke verlangen om een clubje te stichten en op het diepmenselijke plezier om zo nu en dan een lid van dat clubje te royeren. Aangezien ik bij het televisiekijken allerminst de objectiviteit betracht en de ene tv-persoonlijkheid nog hoger heb zitten dan de andere, durf ik onomwonden te stellen dat ik Siska Schoeters gaarne mag lijden: voor de televisiecamera’s houdt ze feilloos de schijn van naturel op; ze is niet afkerig van een geintje en als de gelegenheid zich voordoet, kan ze vermakelijk snibben.

In de eerste aflevering van ‘De club’ mocht ze de baas spelen over de clubleden Frances Lefebure, Dina Tersago en Ihsane Chioua Lekhli, die het op een zitbank reuzegezellig maakten, alsof ze hun vrijgezellenavond nog eens overdeden. Hun clubverband moest blijken uit een sportjack van Amerikaanse snit dat ik niet onvoorwaardelijk zou aanschieten, al was het maar omdat het me aan de vrijetijdskleding van malle Trump in Mar-a-Lago doet denken. Maar wat dan nog? Een toefje slechte smaak is van oudsher een bindend element en derhalve hoogst bevorderlijk voor de kijkcijfers.