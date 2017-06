Demetrius Shipp Jr. speelt Tupac in 'All Eyez On Me'

Meer dan twintig jaar nadat hij in Las Vegas werd neergekogeld krijgt Tupac Shakur , de best verkopende rapper aller tijden, een biopic: ‘All Eyez on Me’ , vanaf 14 juni in de bioscoop.

'Niemand had zin om de sterfscène te filmen'

De hoofdrol is voor Demetrius Shipp Jr. (1988), een man zonder enige acteerervaring die griezelig goed op de echte Tupac lijkt.

Demetrius Shipp Jr. «Al op de middelbare school kreeg ik constant te horen dat ik als twee druppels water op hem leek en toen ik later in Target (een Amerikaanse supermarktketen, red.) werkte, stonden er vaak klanten met open mond naar mij te kijken (lacht). Op een dag kwam een vriend naar mij met een flyer voor de audities voor een Tupac-film en hij zei: ‘Waag je kans, het is nu of nooit.’

- Klopt het dat je vader ooit nog met hem heeft samengewerkt?

Shipp «Ja, hij was begin jaren 90 producer bij Death Row Records, het label van Suge Knight. Hij heeft samen met hem de song ‘Toss It Up’ opgenomen, dat verschenen is twee weken na zijn dood. Ik herinner me dat ik als kleine jongen vaak met mijn vader naar de studio ging, maar ik heb Tupac zelf nooit ontmoet. Spijtig, want ik was toen al een grote fan, zoals iedereen van mijn generatie.»

- Je was pas 8 toen hij neergeschoten werd. Heb je hem door deze film op een andere manier leren kennen?

Shipp «Absoluut. Als kind was ik vooral fan van zijn muziek en zijn raps, maar door me onder te dompelen in zijn leven en te zien welke problemen hij allemaal heeft moeten overwinnen – zijn afwezige vader, de lokroep van de criminaliteit – heb ik nog meer bewondering gekregen voor hem als mens. Tupac was ook heel wijs, ook al is hij nauwelijks 25 geworden.»

- Hoe was het om zijn dood te filmen?

Shipp «Oh man, heel zwaar. We hebben die scène ook als allerlaatste opgenomen, ik vermoed omdat niemand er echt zin in had. Het blijft een verschrikkelijk moment, omdat de dader nooit gevonden is en omdat Tupac daar eigenlijk ook niet had moeten zijn. Toen hij uitgenodigd werd naar Las Vegas voor een boksmatch van Mike Tyson, had hij helemaal geen zin, maar omdat Tyson zijn vriend was, is hij toch gegaan. Wat een zonde.»