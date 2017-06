Ze pleegden aanslagen of vochten in Afghanistan, Irak of Syrië. Hier lopen ze binnen het complex vrij rond, een groene elektronische enkelband onder hun witte gewaden. Via groepsgesprekken, ideologische lessen en kunsttherapie wordt hun geleerd geweld af te zweren en naar de toekomst te kijken.

Het deradicaliseringsprogramma is het paradepaardje van de Saudische regering in haar strijd tegen terrorisme. Het werd in 2004 opgezet, in een tijd dat het koninkrijk kampte met een groeiend aantal terroristische aanslagen door Al Qaeda op eigen bodem. Inmiddels zijn er meer dan 3.300 mensen ‘afgestudeerd’, onder wie 123 voormalige gevangenen uit de Amerikaanse terreurcellen op Guantánamo Bay.

Het programma is niet voor iedereen weggelegd. Vorig jaar executeerde Saudi-Arabië 47 terroristen, de meerderheid daarvan geharde Al Qaeda-strijders. Alleen zij die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten, komen in aanmerking voor de behandeling, die gemiddeld drie maanden duurt. Wie niet vooruitgaat, moet terug achter de tralies.

Op dit moment zitten er 84 mannen in het centrum in Riyad, en nog eens 45 in Jeddah. Aan de muren hangen schilderijen die de voormalige jihadisten tijdens kunsttherapiesessies hebben gemaakt: een wachttoren in een met prikkeldraad omheinde muur waarop het woord ‘Guantánamo’ staat, een brandende kaars in de duisternis of twee gebalde vuisten in handboeien, die krachtig verbroken worden.