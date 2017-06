Influencers in Vlaanderen: hoe modehuizen jonge mensen inschakelen om ons koopgedrag te beïnvloeden

'Ik ben zelf een shopaholic, dus ik dacht: 'Geld krijgen om te gaan shoppen? Interessant!''

Als we US Weekly mogen geloven, scharrelt Kim Kardashian (bijna 100 miljoen volgers op de fotoapp Instagram) tot 500.000 dollar bijeen voor één foto met een product, haar zussen mogen rekenen op 250.000 dollar per kiekje met vermageringskorset X of afslankthee Y. Vooral modemerken spenderen hun reclamebudgetten tegenwoordig graag aan die gepersonaliseerde, op een zeer specifieke doelgroep gerichte vorm van reclame. Harvard wijdde onlangs een studie aan het businessmodel van de Italiaanse Chiara Ferragni, met 8,7 miljoen volgers op Instagram ’s werelds succesvolste influencer. Haar blog The Blonde Salad is inmiddels uitgegroeid tot een waar imperium. Ook bij ons is influencer een nieuwe job in een nieuwe groeimarkt. Maar het aantal volgers en de inkomsten zijn nog bescheiden.

Alice De Ley (@alicedeley)

• Leeftijd: 23

• Aantal volgers op Instagram: 13.900

• Tarief per geposte foto: 100 euro

Soms schiet het toeval te hulp: toen ik begonnen was aan dit stuk over Vlaamse influencers, ving ik op de trein een telefoongesprek op tussen een debutante en haar vader. ‘Hallo papa? Ja, ze hebben mij gekozen op basis van mijn volgers, ik mag iets kiezen uit hun nieuwe collectie en ze willen me daarvoor betalen!’ Alice De Ley – poppengezichtje, zeemanstrui, zwart rokje en Dr. Martens – uit Knokke post op haar Instagram frequent foto’s van haar outfits, lunches en cappuccino’s. Daarmee zit ze intussen aan 13.100 volgers, én sinds vandaag dus ook aan een eerste betaalde post.

Alice De Ley «Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mode, als kind al wou ik zélf bepalen wat ik aantrok. Voor ik met Instagram begon, volgde ik fashionvloggers op YouTube – Engelse en Nederlandse meisjes die in filmpjes toonden wat ze gekocht hadden bij Zara of Mango. Ik wist dat ze voor die filmpjes betaald werden, dat stond erbij: #sponsored of #ad. Ik ben zelf een shopaholic, dus ik dacht: ‘Geld krijgen om te gaan shoppen? Interessant!’ (lacht).

»Toen Instagram het populaire platform werd, ben ik daarop mijn outfits gaan delen. In het begin had ik niet veel volgers, tot ik in december 2014 een foto nam van een koffietafelboek van Chanel. Wat later kwamen er ook veel reacties op een foto van een armbandje: 80, 90 likes, superveel vond ik dat toen. Maar intussen heb ik meegedaan aan een speciale aflevering van ‘Komen eten’ met alleen maar blogsters, en dat heeft me 6.000 nieuwe volgers opgeleverd. Ik zit nu aan 13.100, dus ik krijg ook veel meer likes.»

HUMO Weet je nog wat het allereerste gratis product was dat een merk je opstuurde?

De Ley (meteen) «Een bikini van Triangl (Australisch onlinemerk dat heel populair is bij jonge meisjes, red.). Ik had een flat lay gepost van mijn eigen Triangl-bikini, dat is een foto waarbij je je kleren plat op de grond legt en fotografeert. Kort daarop kreeg ik een mail: ‘Kies maar een bikini.’ Daarna kwam het op gang: gezondheidsdrankjes, kleren van jeans- en sportmerken, cosmetica, uitnodigingen voor events en openingen van winkels, gratis productjes... Ik kreeg het allemaal.»