'Marlena' van Julie Buntin is het debuut van het jaar: Amerikaans stoer, Europees lief, en universeel slim

In het hoofd van tienermeisjes knettert soms gevaarlijk vuurwerk. Je staat er een beetje benauwd naar te kijken als je toevallig een jongen bent. Gelukkig zijn er jonge schrijvers die het raadsel in kaart brengen. Emma Cline deed dat vorig jaar in ‘De meisjes’, Julie Buntin doet het nu in ‘Marlena’. Ook een debuut, ook onthutsend knap opgeschreven en even beklijvend. Wanneer ik Buntin (30) ontmoet, merk ik dat ze Amerikaans stoer is, Europees lief, en universeel slim. ‘Mijn jeugd was ruig, tricky zelfs, maar toch geloofde ik nooit écht dat het fout met me zou aflopen.’