'We hébben gefeest, en ik ben heel blij dat er in die tijd geen Facebook bestond. Maar ik heb nóóit grens overschrijdend gedrag gezien'

Het begon met de getuigenis van judoka Ann Simons over grensoverschrijdend gedrag. Er volgden meteen andere verhalen, en in ‘Terzake’ vertelde een anonieme judoka hoe haar trainer haar als 13-jarige probeerde te tongzoenen en een andere coach haar borsten betastte. De sport die ons land jarenlang successen bezorgde, bleek ten onder te gaan aan normvervaging.

Toen Ingrid Berghmans (56) vorige week na een vakantie van het vliegtuig stapte en het nieuws onder ogen kreeg, viel ze steil achterover. Tussen twee lessen in haar fitnesscentrum in Luik, staat ze ons te woord.

Ingrid Berghmans «Nooit heeft er iemand met opzet naar mijn borst gegrepen, of werden er grensoverschrijdende opmerkingen gemaakt. Nóóit. En ik heb mijn hele leven enkel met mannen getraind, vrouwenjudo bestond gewoon niet – in Japan weigerden ze in het begin zelfs met mij te trainen. Ik was een pionier in die mannenwereld, maar op het einde van mijn carrière telde de groep toch al veel meisjes. Geregeld waren we een maand weg, maar nooit is er iets grensoverschrijdends gebeurd. Dat zou ik zéker gezien hebben.»

HUMO Jij was een sterke vrouw met veel persoonlijkheid. Misschien schrokken mannen ervoor terug om bij jou iets uit te halen?

Berghmans «Ik ben op mijn 16de begonnen, en toen was ik ook jong en onervaren.

»Er zijn verhalen waar ik mijn bedenkingen bij heb, en de vraag is: wat is misplaatst? Als je nagefloten wordt door bouwvakkers? Elke vrouw vindt het toch fijn als iemand laat merken dat je er nog goed uitziet? Ik ben 56 jaar, en als ik voor een rood licht sta en naast mij knipoogt iemand naar mij, vind ik dat niet erg. Maar tegenwoordig wordt daar zelfs aanstoot aan genomen.»

HUMO Het ging om meisjes van 13 jaar, die voortdurend seksueel getinte toespelingen van hun coaches moesten ondergaan, inclusief ongewenste aanrakingen.