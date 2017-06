Dossier sociale fraude: Belgische transporteurs achter de tralies

'De acties van justitie zijn hard aangekomen: de transportbazen zijn in paniek'

In november vorig jaar reed een anonieme witte vrachtwagen in Antwerpen een Humo-journalist van de weg. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar een politie-inspecteur was getuige en kon de nummerplaat noteren. Die leidde naar het transportbedrijf Van Roosbroeck-Maes uit Rumst. De zaakvoerder beweerde alleen maar opleggers te verhuren en de chauffeur niet te kennen: die reed voor de Poolse firma Kapcargo. Toen de politie ermee dreigde de betrokken oplegger in beslag te nemen, raakte de identiteit toch bekend: het bleek de Oekraïner Valentyn Vorona te zijn. Er kwam zelfs een mail van de grote baas van Kapcargo: dat is Chantal Maes uit Rumst, echtgenote van transporteur Jules Van Roosbroeck en tot 2014 ook zaakvoerder van hun transportfirma.

Verder onderzoek van Humo bracht aan het licht dat Van Roosbroeck-Maes op grote schaal aan sociale dumping doet. Via de Poolse dochtervennootschap Kapcargo worden in ons land Poolse en Oekraïense truckchauffeurs aan het werk gezet tegen veel lagere loonvoorwaarden dan hun Belgische collega’s. Een Belgische chauffeur verdient gemiddeld 2.600 euro netto, de Polen en Oekraïners ontvangen nog geen 500 euro per maand. Bovendien is er weinig duidelijkheid over de kwaliteit van hun rijopleiding, hun kennis van het verkeersreglement en de technische staat van hun voertuigen.

Ze worden ook door hun werkgevers gedwongen de wetgeving op de rusttijden te negeren. Ze moeten hier weken aan een stuk opdrachten uitvoeren en zijn verplicht in hun vrachtwagen te slapen of in de loods van de transporteur, meestal in onaanvaardbare hygiënische omstandigheden.

Toen Humo in november vorig jaar de directie van Van Roosbroeck-Maes – Jules Van Roosbroeck, zijn vrouw Chantal Maes en hun zoon Olivier – daarover aansprak, ontkende ze alles en ging de hoorn meteen weer op de haak.