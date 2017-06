'In de jaren 60 gingen niet alleen garagisten, maar ook fietsenmakers, kruideniers en cafébazen een benzinepomp houden. Soms had je negen pompen in een straal van één kilometer'

Ik heb iets met treinen en stations, maar ook met tankstations. Die pitstop langs de weg die zoveel in beweging zet. Schoolbussen, vrachtverkeer, ambulances, lijkwagens, verhuiswagens en vakantiegangers.

Het eerste benzinestation in België opende in 1927, precies negentig jaar geleden. Maar dé doorbraak kwam er eind jaren 50, begin jaren 60, toen zowat iedereen een auto ging kopen en die petroleumplatformen overal opdoken. Het land ging vooruit, de Belgen gingen de weg op, en de benzinepomp was hun plaats van vertrek. Het leek soms op een écht station, met een deftig naambord en met bedienden die een uniform en een kepie droegen.

Ik wil benzinestations zoeken die nog iets van dat oude karakter bewaard hebben. Ze zullen uitgeleefd, vervallen en allicht gesloten zijn. Toch wil ik dat ‘fossiele erfgoed’ vinden, en de verhalen die erbij horen.

Het wordt geen makkelijke zoektocht. Op het internet vind ik foto’s van oude en vervallen benzinestations, maar vooral in Frankrijk en Amerika. In Kortrijk zou het AVIA-station aan de Stasegemstraat nog ‘helemaal Expo 58’ zijn. Ik zie gestroomlijnde vormen en een luifel met prachtige ijzeren bogen, maar het is intussen gesloopt voor een nieuw tankstation, saaier en cleaner dan de parking van een ziekenhuis. Adegem (Maldegem) had een Caltex-station uit 1950 dat vanwege zijn typische bouwstijl zelfs op de inventaris van bouwkundig erfgoed stond, maar ook dát is afgebroken.

Ik blader in fotoboeken van heemkunde en erfgoed. Veel aandacht voor kastelen, kerken, vierkantshoeven en eerbiedwaardige potstallen, maar tankstations, dat wringt blijkbaar. Te veel van deze tijd, te vaak de bodem vervuild, en dus smerig erfgoed.

Het Gulfstation in Scherpenheuvel

Slangen en pistolen

Om die oude karakterstations te vinden, bel ik beroepsmensen die veel onderweg zijn: bakkers met een broodronde, melkboeren die dagelijks 300 kilometer in West-Vlaanderen rondrijden, en ook pakjeskoeriers. Ze hebben nauwelijks tips. Het dorp Doel blijkt nog een gedateerd station te hebben, wel compleet onder de graffiti. Ik ontvang prachtige foto’s van een tankstation in Oostduinkerke, Garage Catteau anno 1930. Mannen met stofjassen kruisen de armen. De pompen zijn monumentale zuilen, geheel in smeedijzer en dubbel zo hoog als hun bedieners, maar meer uitleg is er niet.