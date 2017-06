'Babes, spinnen en super stoten: vrrroaaaaarrrrr!'

The Promise

Van: Terry George

Met: Oscar Isaac, Christian Bale en Charlotte Le Bon

De pitch: minnekoorts in het Ottomaanse Rijk.

Uit op: 14 juni

Beloof dat u gaat kijken, want: de amoureuze driehoeksverhouding tussen de drie hoofdpersonages is voor regisseur Terry George (‘Hotel Rwanda’) slechts een alibi om één van de donkerste hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis aan te snijden: de Armeense genocide.

Links laten liggen, want: volgens de Turkse genocideontkenners bestaat ‘The Promise’ uit niets anders dan leugens.



L’amant double

Van: François Ozon

Met: Jérémie Renier, Marine Vacth en Jacqueline Bisset

De pitch: meisje scharrelt met tweeling.

Uit op: 14 juni

Op scheve schaatsen naar de cinema, want: deze erotische thriller over een griet die het te pakken krijgt voor haar psychiater én voor diens tweelingbroer, is de meest stijlvolle Ozon sinds jaren, en daarenboven is onze landgenoot Jérémie Renier ronduit briljant in zijn dubbelrol.

Hier hangt een luchtje aan, want: een film die opent met een extreme close-up van een vagina? Dit ruikt naar cheape provocatie.



Baywatch

Van: Seth Gordon

Met: Dwayne Johnson, Zac Efron en Alexandra Daddario

De pitch: babes, borsten, badpakken.

Uit op: 14 juni

Kwijlend daarheen, want: die pitch gelezen?

Kijk liever nog eens naar de sekstape van Pamela en Tommy Lee, want: deze remake van de legendarische strandredderreeks uit de jaren 90 grossiert in platte humor, domme plotwendingen en irritante vertolkingen.



Wonder Woman

Van: Patty Jenkins

Met: Gal Gadot, Chris Pine en Robin Wright

De pitch: superstoot redt de wereld.

Uit op: 21 juni

In spandex naar de bioscoop, want: iedereen die iets van cinema kent, weet dat de superheldenfilms van DC Comics stilistisch en inhoudelijk op een hoger niveau staan dan de superheldenbrij van Marvel.