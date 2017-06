'Ze zeggen dat je verliefdheid niet kunt tegenhouden. Maar dat klopt niet: ik heb het jaren gedaan'

Eigenlijk speelt ze die rol al heel lang: de afgelopen twintig jaar walste Gürbüz door het beeld telkens als een personage een advocaat nodig had. Maar een dragende rol, dat was nieuw.

Kadèr Gürbüz «De eerste keer dat ik als Karin moest flirten met iemand, vroeg ik me af: ‘Jamaar, ben ik wel vrijgezel?’ Ik wist niet veel over de achtergrond van mijn personage, en de scenaristen hadden daar ook nog niet over nagedacht. Logisch: er was me vooraf heel duidelijk gezegd dat Karin er louter was omdat Tom, het personage van Wim Stevens, een collega nodig had om tegen te praten. Maar gaandeweg werd het dus meer. Met Eddy en Nancy is indertijd hetzelfde gebeurd: initieel was hun aandeel in de reeks ook niet zo groot. Dat is het verschil met een gewone fictiereeks als ‘Chaussée d’Amour’: daar weet je als acteur waar je begint en waar je eindigt, en wie je onderweg tegenkomt. In een soap weet je niet wat er morgen zal gebeuren – net als in het echte leven.»

HUMO Anders dan veel klassieke soaps zet ‘Thuis’ in op verschillende, onafhankelijk van elkaar lopende verhaallijnen. Daardoor kennen acteurs elkaar soms alleen van in de schminkstoel.

Gürbüz «Ja: Pol Goossen is zo iemand met wie ik haast nooit scènes heb. Frank is dit seizoen één keer toevallig langsgelopen in het advocatenkantoor, en jaren geleden is Karin kort zijn advocaat geweest. Ik herinner me nog dat ik ontzettend zenuwachtig was, en dat Pol toen heel lief en attent reageerde – ook toen ik al voor de derde keer een scène verknoeide. Dat vond ik enorm geruststellend, want hij is zo’n acteur naar wie ik erg opkijk. Mja, nu ik er zo over nadenk: misschien moet ik de scenaristen maar eens vragen of Karin hém niet eens op haar bureau kan smijten (lacht).»

HUMO Juist: je personage is bepaald niet preuts.

Gürbüz «Het seks- en liefdesleven van Karin ziet er toch, euh, enigszins anders uit dan het mijne. Ik moet altijd lachen als zich in het scenario weer een nieuwe bedpartner aandient: ‘Allee, die dus ook!’ Ze doet niet sentimenteel over seks: als een man geen zin heeft om met haar te vrijen, haalt ze haar schouders op en belt ze iemand anders. Ze vindt het ook niet contradictorisch om haar collega te verleiden en hem dan na hun nummertje advies te geven over zijn relatie. Seks is iets onpersoonlijks voor haar: het heeft geen betekenis, behalve de vervulling van een lichamelijk verlangen.»