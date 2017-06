Boef, de koning van de Nederlandse straatrap: 'Ik zocht mijn eigen pad. En voor ik het wist, was ik 21 en had ik drie keer in de gevangenis gezeten'

'Of ik in de gevangenis iets heb bij- of afgeleerd? Daar zijn de Nederlandse gevangenissen te lief voor. Het zijn net hotels, met je eigen bed, je eigen tv en koelkast'

Boef is geboren in Frankrijk, maar opgegroeid in Alkmaar. Hij supportert voor Feyenoord en zijn beste vrienden heten Jopie, Racist en Koevoet. Boef is 24, en nu al toe aan zijn tweede publieke carrière. Vorig jaar was hij in Nederland al berucht als ‘treitervlogger’. Op zijn YouTube-kanaal bericht hij, ter entertainment van honderdduizenden volgers en fans, al lang over eigen ervaringen en tegenslagen. Af en toe richtte hij zich daarbij tot de agenten die hem het leven zuur maakten. Eén keer ging hij hen, smartphone in de aanslag, lastigvallen op hun werkplek. Een andere keer, na een verlengd weekend in de gevangenis: ‘Deze flikkers laten me zo lang vastzitten. Onschuldig! Tegen de recherche zei ik: ik heb seks met je dochter, man. Maar het ís ook zo: ik neuk haar echt.’ Hij werd neergehaald in de pers, maar zag zelf hoe hij steeds populairder werd.

Maar: die Boef is nu weg, opgeborgen, gerehabiliteerd. Boef 2.0 haalt alleen nog uit in zijn raps. Dat doet hij binnenkort onder meer op Afro Latino in Bree, zijn festivaldebuut, en eind augustus op Pukkelpop.

HUMO Hoe raar is het om dezer dagen Boef te zijn?

Boef «Jongen, je hebt geen idee. Het is allemaal opgeblazen. Mijn leven is een film geworden. Echt: een film. Onlangs was ik in Dubai om een optreden te geven. Op een jacht! Tussendoor ging ik de zee in op een jetski, ik draaide me om en zag al die gebouwen, alle boten, het strand, en ik dacht: ‘Kijk nou naar jezelf, man. Wat jij bereikt hebt door te rappen!’ Vroeger wou ik net zo weinig mogelijk opvallen, nu kent iedereen me. Voor iemand die zijn school niet heeft afgemaakt, geen diploma’s heeft, is het prachtig dat ik mijn dromen kan najagen door iets te doen wat ik leuk vind.