Is de Derde Wereldoorlog nabij?

'Rusland heeft al 35.000 lijkzakken besteld, en enkele duizenden treinen om tanks te vervoeren'

‘Nooit meer oorlog.’ Dat was de belangrijkste motivatie van de vaders van de Europese Unie. De steeds hechtere samenwerking tussen voormalige aartsrivalen als Frankrijk en Duitsland hield West-Europa 70 jaar lang oorlogsvrij. De vrede werd het nieuwe normaal, defensiebudgetten werden afgebouwd. Maar experts waarschuwen al langer dat België en de EU maar beter uit hun geopolitieke vakantie kunnen terugkeren.

Jonathan Holslag (professor internationale betrekkingen, VUB) «Dat mensen de vrede als vanzelfsprekend beschouwen, is begrijpelijk, maar onterecht. De voorbije 25 jaar, na de val van de Sovjet-Unie waren een anomalie in de wereldgeschiedenis. De voorspoed was vooral gebaseerd op het feit dat niemand onze machtigste bondgenoot, de VS, durfde te contesteren en dat we economisch weinig concurrentie hadden. Dat is sterk aan het veranderen.»

Alexander Mattelaer (politicoloog VUB en directeur van het Egmont Institute for International Relations) «Onze politici doen graag alsof oorlog tot het verleden behoort, maar die houding brengt oorlog dichterbij. Na de Koude Oorlog kwam het Westen als winnaar uit de bus. We waanden ons veilig binnen de NAVO en bouwden onze krijgsmachten af, omdat we het minder nodig vonden onszelf te beschermen.

»2014 was het kanteljaar. Door de implosie van Syrië en een deel van Irak kon IS het kalifaat uitroepen. De gevolgen daarvan voelden we tot bij ons, met de terreuraanslagen en de vluchtelingenstroom. En de Krimoorlog in Oekraïne betekende de comeback van Rusland als militaire grootmacht.

»Enkele Europese landen in de periferie van Rusland beseften meteen dat dat het kantelpunt was. Zweden voerde de dienstplicht weer in, Finland breidde zijn krijgsmacht uit, de Baltische staten investeerden fors in defensie… Maar België bleef lekker voortslapen. Wij liggen veilig ingebed tussen bevriende, welvarende landen en vinden extra militaire inspanningen overbodig. Ik vrees dat België als één van de laatste zal ontdekken dat we opnieuw in een normale wereld leven: een wereld met oorlogsdreiging.»