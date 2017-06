Kan tovenaar Hugo Broos het succes van Kameroen verlengen in de Confederations Cup?

'In Afrika ben je geen held voor het leven: alles gaat hier van dag tot dag'

De Confederations Cup, waarin de wereldkampioen het opneemt tegen de zes kampioenen van de continentale voetbalbonden, is zowat het tweede belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld. Vanuit zijn hotelkamer in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, laat de altijd kalme en bedachtzame Broos zijn licht schijnen op het toernooi.

Hugo Broos «We spelen in de groepsfase tegen wereldkampioen Duitsland en Chili, de kampioen van Zuid-Amerika – twee forse tegenstanders. Voor mij is het vooral een test om te zien waar we staan. Als we de eerste ronde doorkomen: zoveel te beter. Maar ik ben al tevreden als we goed spelen.»

HUMO Welke verwachtingen hebben ze in Kameroen?

Broos (lacht) «Die zijn traditioneel heel hoog. Toen we in januari naar de Afrika Cup gingen, moest die vooraf ook zeker gewonnen worden. Zo gaat dat hier: ze denken altijd dat ze tegen alles en iedereen kunnen winnen, ze houden geen rekening met de sterkte van de tegenstanders. Nu willen ze dat we de finale halen, zoals in 2003 – met minder zijn ze niet tevreden. Alleen had het elftal van toen sterspelers als Geremi en Rigobert Song in zijn rangen, die bij Real Madrid en Liverpool speelden. Mijn spelers zitten op een bescheidener niveau, maar dat interesseert de pers en het publiek niet. Je moet weten: voetbal is hier een staatszaak, hè.

»Daar komt nog eens bij dat een andere sterspeler, Marc-Vivien Foé, tijdens die Confederations Cup van 2003 aan een hartstilstand overleden is. Tijdens de halve finale tegen Colombia viel hij dood neer op het veld, een bijzonder dramatische gebeurtenis. Dat roept hier veel herinneringen op, en het is vooral ter nagedachtenis van Foé dat we de Confederations Cup zullen spelen.»

HUMO Ben je sinds de Afrika Cup een held voor het leven in Kameroen?

Broos (lacht) «In Afrika ben je niks voor het leven: ze leven hier van dag tot dag. Maar ik heb wel enorm veel krediet opgebouwd, en ze doen hun best om al de dingen die ik vraag ook uit te voeren. Momenteel proberen ze op mijn vraag een vliegtuig te charteren, zodat we na onze oefenwedstrijd tegen Marokko meteen naar Rusland kunnen vliegen. Of het gaat lukken, is nog iets anders, maar zes maanden geleden zouden ze niet eens geprobeerd hebben.

»En wat mijn status betreft: één slechte prestatie, en de kritiek zal opnieuw toenemen. De pers heeft hier liever dat het niet goed gaat (zucht).»