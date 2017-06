Fuck work: historicus James Livingston versus de kapitalisten

'We zijn op het punt beland dat we allemáál onderbetaald worden'

James Livingston schept plezier in het schrijven en in het lesgeven, maar toch had hij veel liever niet hoeven te werken. Hij is onze obsessie met werk zo beu dat hij zijn boek (‘Ik noem het eerder een pamflet’) oorspronkelijk een andere titel wilde meegeven: ‘Fuck Work’. Dat vond de uitgever maar niks, want met zo’n titel krijg je geen bespreking in de grote Amerikaanse kranten en Amazon.com zal het boek niet eens in het aanbod opnemen. En dat is toch zonde van het, euh, werk.

HUMO Wat is er mis met werk?

James Livingston «Banen zijn al een generatie lang aan het verdwijnen, en ze komen niet meer terug. En met de banen die er nog zijn, kunnen we nauwelijks rondkomen. Van alle Amerikanen met een baan leeft maar liefst een kwart onder de armoedegrens. Bijna de helft van de werkende beroepsbevolking komt in aanmerking voor voedselbonnen. In sommige Europese landen zit een kwart van de beroepsbevolking werkloos thuis. Herinnert u zich nog dat we ons zorgen maakten over de politieke onrust die zou volgen als zoveel jonge mannen in het Midden-Oosten werkloos zouden zijn? Nou, misschien is Europa wel het broeinest waar we ons zorgen over moeten maken. Het is in elk geval hoog tijd om opnieuw na te denken over de betekenis van werk. Wat krijgen we nu eigenlijk terug van ons werk? En wat zouden we wíllen terugkrijgen?»