'Wij dragen meer zorg voor onze auto dan voor ons lichaam: onze wagen moet verplicht naar de keuring, ons hart niet'

De uit Spanje geëmigreerde hartspecialist die in de VIER-reeks ‘Topdokters’ nationale bekendheid verwierf, weet waarover hij spreekt: als je 1.600 wetenschappelijke artikels gepubliceerd hebt en er is een hartziekte die je naam draagt, dan ben je een wereldautoriteit. Anderhalf uur lang zal hij me er op het zonnige terras van zijn dokterspraktijk in Aalst proberen van te overtuigen dat we met dat hart van ons niet goed bezig zijn.

Nochtans is het een half mirakel dat Pedro Brugada cardioloog werd. Brugada, een poelierszoon, wou eerst muzikant worden maar mocht van zijn moeder niet naar het conservatorium. Daarna dacht hij aan slakkenkweker, maar ook daar stak madre Pepita een stokje voor. Geneeskunde aan de universiteit van Barcelona zou het worden, al voorspelde zijn cijfers in de middelbare school weinig goeds. In zijn laatste jaar middelbaar haalde hij amper 52 procent.

'In België kun je maar beter een man zijn. Jonge vrouwen met hartritmestoornissen worden vaak voor de gek gehouden.'

Pedro Brugada (glimlacht) «Ik hield me liever met gitaar spelen of zwemmen bezig. Wist je dat ik ooit deel uitmaakte van de nationale zwemselectie? Als je me nu in onze vijver smijt, verdrink ik (lacht).

»Op school spande ik me niet meer in dan nodig, met de helft van de punten was ik al tevreden. En huiswerk heb ik nooit gekend, dat bestond niet bij ons. Als ik zie hoe kinderen hier na schooltijd nog uren aan hun bureau zitten, dan vraag ik me af wat het nut daarvan is. Ons onderwijssysteem is één van mijn grote zorgen: waarom moeten studenten nog altijd blokken, als ze evengoed kunnen googelen? (Neemt mijn iPhone vast) Hier zit toch alles in?

»Toen ik aan de faculteit geneeskunde studeerde, ben ik alleen tijdens het eerste jaar naar de les geweest. Ik haalde toen op al mijn vakken het maximum van de punten. Een prof heeft me gevraagd of ik op zijn dienst wou komen werken. Nadien ben ik nooit nog naar een college geweest.»

HUMO U kon terugvallen op de lesnotities van uw vriendin. Dat liep lekker tot ze het plots uitmaakte en u net voor een belangrijk examen naar uw cursus kon fluiten.

Brugada (lacht) «Inderdaad, dat was het examen neus-, keel- en oorziekten. Ik was toen echt in paniek. Na lang zoeken vond ik in een winkel een Engelstalige cursus, maar die moest wel nog in mijn hoofd geraken. Uit tijdsgebrek heb ik toen voor het eerst in mijn leven amfetamines geslikt. Vijf dagen en nachten bleef ik wakker om te studeren, maar daarna kreeg ik de weerslag: ik heb drie dagen als een blok geslapen. Gezond was dat natuurlijk niet, maar ik slaagde wel voor het examen. Het is de enige cursus waar ik me geen letter meer van herinner.»

HUMO Nu we het over amfetamines hebben, onlangs kopte De Standaard dat het cocaïnegebruik in ons land gigantisch toeneemt. In uw boek las ik niks over cocaïne, wil dat dan zeggen dat de effecten op het hart minimaal zijn?

Brugada «Neen, cocaïne is zeker schadelijk voor het hart: het versnelt de hartslag en maakt de kransslagaders smaller, waardoor de bloedvoorziening naar het hart vermindert. Persoonlijke aanleg speelt een grote rol in de mate waarin cocaïne schadelijk is voor de gebruiker. Bepaalde mensen hebben van nature vernauwde aders, en als cocaïne ze nog smaller maakt, kunnen ze een hartaanval krijgen. Mensen met bepaalde erfelijke afwijkingen, zoals het Brugada-syndroom, mogen geen cocaïne gebruiken.»