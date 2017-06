Hoe het verliefde stel Thomas (20) en Angela (16) de Eiffeltoren wilden opblazen

'Iemand moest de toren beklimmen, een andere moest een rookgordijn optrekken, een derde moest op de militairen schieten'

Met zijn PS3-spelcomputer had hij alles opgezocht op het internet: zo hoopte hij onder de radar te blijven. Hij vond er informatie over de constructie van het monument – hij had de Eiffeltoren nog nooit in het echt gezien, maar vond ‘dat ijzeren gedrocht’ spuuglelijk – en dokterde uit hoe hij het zou opblazen: met thermiet. Zij zag de toren al instorten, hij was er niet zo zeker van dat het zou lukken. Maar op z’n minst zouden ze hem ‘flink scheef doen staan’.

Thomas S. (20) en Angela (een pseudoniem, omdat ze nog maar 16 is en dus minderjarig) ontmoetten elkaar op het internet. Wat begon als een kalverliefde, nam al snel een krankzinnige wending. Hun aanhouding op 10 februari maakte een einde aan hun ‘schitterende plan’, zoals Angela het noemde. Zij werd uit haar bed gelicht in de woning van haar moeder in de omgeving van Montpellier, hij niet ver daarvandaan, in een appartementje van vrienden.