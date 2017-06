'Mijn dochter mag niet voor niets gestorven zijn'

Op een avond in februari 2008 kwam Jolijn Geelen (22) met de auto terug van balletles. ‘Het was mistig en vlak na een bocht stond een oplegger verkeerd geparkeerd,’ vertelt haar moeder Rozette Reyskens. ‘Jolijn kon het gevaarte niet ontwijken. Een voorbijganger belde de hulpdiensten en die konden haar reanimeren, maar vijf dagen later is ze gestorven in het ziekenhuis. Die vijf dagen waren voor ons enorm belangrijk om afscheid van haar te kunnen nemen.’

Een jaar later woonde Rozette een praatgroep van Ouders van Verongelukte Kinderen bij.