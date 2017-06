'Amerika reageert op slachtoffers van wapens zoals wij op verkeersongevallen reageren: jammer, maar het hoort erbij'

Met tien zijn ze, allemaal doodgeschoten op 23 november 2013. De jongste was 10, de oudste 19. Blank, zwart, latino. Thuis in de deuropening of op de hoek van de straat. Met opzet of per ongeluk. Dood door vuurwapens is vandaag de belangrijkste doodsoorzaak bij jonge Afro-Amerikanen en latino’s, en de tweede belangrijkste bij blanke jongeren, na verkeersongevallen. Iédere dag sterven in de Verenigde Staten gemiddeld zeven minderjarigen door een vuurwapen, of een kleine 2.500 per jaar. Vrijwel nooit halen ze nog het nieuws of de krant: het zijn fait divers geworden. Maar niet voor Gary Younge, Amerika-correspondent van de Britse krant The Guardian. Hij zocht de nabestaanden van tien minderjarige slachtoffers op die op eenzelfde dag omgekomen zijn.

Gary Younge «Ik was altijd al geboeid door de verhalen achter de onpersoonlijke statistieken, en het verontwaardigde me dat er over al die doden nooit iets in de pers verscheen. Het is een soort ruis in de Amerikaanse samenleving geworden: het is er permanent op de achtergrond, maar het wordt niet langer waargenomen, laat staan dat het nog iemand zou verontrusten. Dat is voor een stuk begrijpelijk: het is een soort beschermingsmechanisme, want hoe kun je anders leven met de wetenschap dat er jaarlijks meer dan 2.500 kinderen en jongeren in je land afgeschoten worden?

»Ik wou minstens de doden van die ene dag in november een gezicht geven. Want behalve hun familie en vrienden wist niemand dat ze dood waren.»

HUMO Het is een massaslachting die onder de radar blijft. Hoe komt dat?

Younge «Het zal wel te maken hebben met wie de radar bedient, nee? Als het over een zwart of latinokind gaat, arm en uit een ruige buurt, en het is gedood door een kogel, dan liggen redacties daar niet meer wakker van. Het beantwoordt aan de manier waarop veel Amerikanen hun land zijn gaan zien. Denk maar aan dat incident na de passage van orkaan Katrina in New Orleans: Michael Brown, de verantwoordelijke voor de noodhulp, kreeg een pak lastige vragen omdat de opvang in het plaatselijke stadion ondermaats bleek. Zijn antwoord: dat kwam omdat ze voor het eerst geconfronteerd werden met mensen van wie ze niet eens wisten dat ze bestonden. Dat is met veel slachtoffers van vuurwapengeweld ook het geval.»

'Je hebt in de VS een overvloed aan wapens, en een overvloed aan mensen met psychische problemen die er makkelijk aan kunnen raken'

HUMO Journalisten schrijven doorgaans het verhaal van een slachtoffer op en gaan dan verder, ook om zichzelf emotioneel te beschermen. Maar deze tien jongeren zitten echt onder uw vel.