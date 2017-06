Finale Koningin Elisabethwedstrijd cello 2017

Canvas – 4 juni – 111.491 kijkers

Mijn eerstgeboren dochter zei dat ze, zowel voor werk als voor vertier, vaak in de buurt van London Bridge en Borough Market kwam toen ze in Londen woonde. Ze ried me in dat stadsdeel terloops The Barrowboy & Banker aan, een pub waarin ze me wel zag gedijen tijdens happy hour, en later op de avond zou ik er volgens haar ook niet misstaan. Deels in het Engels walgde ze daarna van wat er laatst tussen London Bridge en Borough Market was voorgevallen.

Die zaterdagavond, krap twee weken na de moordpartij in Manchester, reed een witte bestelbus om 22.08 uur plaatselijke tijd in die uitbundige buurt van Londen met 80 kilometer per uur uitgaande mensen de intensive care of de dood in. Willens en wetens, welteverstaan. Uit die bestelbus sprongen eensklaps drie uitverkorenen tevoorschijn, die naarstig willekeurige voorbijgangers overhoop begonnen te steken. Een kennelijke godsdienstoefening, want volgens ooggetuigen die het nog konden navertellen riepen die lieden dat ze het voor niemand minder dan Allah deden. Acht minuten later, nadat de politie raak had geschoten, waren die drie uitverkorenen al ten hemel opgenomen, waar hun – zoals beloofd door vrome baardmannen – een eeuwigdurende all-invakantie te wachten stond, en meer seks dan thuis. Een mens moet, gehersenspoeld en wel, in íéts geloven.