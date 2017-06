De advocaat die Nelson Mandela van de doodstraf heeft gered: 'Ik wou niet op hem lijken'

Toen Nelson Mandela in 1964 voor een Zuid-Afrikaanse rechter moest verschijnen, riskeerde hij de doodstraf. Dat de latere president ‘slechts’ levenslang kreeg, had hij te danken aan één man: Bram Fischer , zijn advocaat.

'Ik wou niet op hem lijken'

De film ‘Bram Fischer’ – vanaf 21 juni in de bioscoop – vertelt het verhaal van de blanke advocaat en mensenrechtenactivist, die Mandela en negen andere tegenstanders van het apartheidssysteem verdedigde tijdens het Rivoniaproces. In Zuid-Afrika is Fischer (1908-1975) een held – de luchthaven in zijn geboortestad Bloemfontein is zelfs naar hem vernoemd – maar daarbuiten hebben de meeste mensen nog nooit van hem gehoord. Ook de Nederlandse hoofdrolspeler Peter Paul Muller, bekend geworden als charmezanger Martin Morero in ‘Gooische vrouwen’, kende hem niet.

Peter Paul Muller «Fischer was een verzetsman in hart en nieren, die zijn eigen belang ondergeschikt maakte aan dat van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Of hij met zijn verdediging het leven van Mandela heeft gered, is niet aan mij om te beoordelen. Maar hij had wel de staat als tegenstander, die aandrong op de doodstraf.»

- Je hebt zijn dochter ontmoet tijdens de voorbereiding. Wat voor indruk maakte ze?

Muller «Een bijzonder aardige, welbespraakte vrouw. Zij vertelde me wel dat haar vader enigszins mank liep en een buikje had, dus ze wilde dat ik een béétje dikker werd. Maar ik wou dat niet: ik wou niet op hem lijken. Dat vind ik als acteur het minst interessant. Het gevoel dat die man bij mij opriep, vond ik veel belangrijker.»

- Voor de film moest je Afrikaans leren, en Engels met een Afrikaans accent. Hoe was dat?

Muller «Heerlijk. Vaak leer ik mijn teksten op het laatste moment, soms pas als ik onderweg ben naar de set, met de bedoeling om het fris te houden. Hier kon dat niet. Ik heb maandenlang met een taalcoach samengewerkt, en tijdens de opnames zat ik in een soort tunnel. Van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds was ik in de weer. Geen e-mail, geen telefoon, geen gedoe om me heen. Het is me enorm goed bevallen.»

