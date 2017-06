Harp tegen hard: de Bretoense bard Alan Stivell komt naar Antwerpen

'John Lydon van de Sex Pistols heeft al mijn cd's'

Alan Stivell werd wereldberoemd toen hij in 1972 met z’n iconische ‘à l’Olympia’-elpee lang vergeten Bretoense muziek deed verrijzen. Maar hij is veel meer dan een folkie uit Breizh die traditionals recycleert: hij heeft op zijn 24 platen heel wat eigen werk gecomponeerd en samengewerkt met verwante geesten uit zowat alle genres, van Kate Bush, John Cale en Simple Minds tot Khaled en The Chieftains.

Stivell woont op een idyllische plek in de buurt van Rennes. Zijn tuin grenst aan de rivier en daarachter begint het bos, zeg maar woud: terwijl we buiten praten, zie ik achtereenvolgens een reiger, een vos en een everzwijn passeren. Je herkent de slimme sterren aan het feit dat ze op hun domein een opnamestudio hebben laten bouwen: thuis zonder tijdslimiet opnemen komt zowel de creativiteit als de levenskwaliteit ten goede. In de studio van Stivell staan een twintigtal harpen, veelal prototypes en pièces uniques waaronder, onder een flinke laag stof, de harp die zijn vader 65 jaar geleden voor hem maakte.

‘Eén jaar werk,’ zegt Stivell zacht, terwijl hij het stof er teder afblaast. ‘Mijn vader had een droom en ik heb die waargemaakt.’

HUMO Je zou in lotsbestemming gaan geloven: dat ene instrument heeft niet alleen uw leven bepaald, het heeft Bretagne muzikaal op de wereldkaart gezet.

Alan Stivell «Het is inderdaad wonderlijk: een papa met een hobby, of juister een obsessie, die zijn zoon aan een carrière en een volk aan een hernieuwde muzikale identiteit helpt. En mijn vader begon er in 1953 aan zonder de garantie dat één van zijn kinderen überhaupt geïnteresseerd zou zijn. Maar toen ik als 8-jarige dat instrument voor het eerst bespeelde en dat hemelse geluid weerklonk, gebeurde er iets met me. Die harp was als een wild dier dat tot leven kwam. Ik wekte de harp en de harp wekte iets in mij. Eén stap verder en het zou pathologisch zijn geweest (lacht).